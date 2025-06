Irán.- AMP.- Rusia llega a un acuerdo con Israel sobre la seguridad de sus trabajadores en una central nuclear en Irán

Putin dice que "no quiero ni hablar de la posibilidad" de que Israel o Estados Unidos maten al líder supremo de Irán, Alí Jamenei

Niega que las autoridades iraníes le hayan solicitado apoyo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado un acuerdo con las autoridades de Israel para garantizar la seguridad de los más de 200 ciudadanos rusos que están trabajando en la central nuclear de Bushehr, ubicada en el sur de Irán, en el marco de los ataques iniciados el pasado viernes por las Fuerzas Armadas israelíes contra objetivos militares y nucleares del país centroasiático.

"Hemos firmado un contrato para la construcción de dos unidades más. Las obras están en marcha, y nuestros especialistas están in situ. Son más de 200 personas. Y acordamos con los dirigentes israelíes que se garantizará la seguridad", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia TASS sobre esta central de la que ha destacado que "funciona con éxito".

Putin, que el pasado enero firmó un acuerdo de asociación estratégica con el Gobierno iraní, ha negado sin embargo que las autoridades de este país le hayan solicitado ayuda para hacer frente a los ataques que desde el pasado viernes está lanzando Israel. "Irán no se ha dirigido a nosotros con otra clase de apoyo", ha asegurado, al tiempo que ha destacado que "el nivel de confianza entre" Moscú y Teherán "es bastante alto".

El presidente ruso ha defendido además que "es posible garantizar los intereses de Irán en el ámbito de la energía nuclear con fines pacíficos y, al mismo tiempo, eliminar las preocupaciones de Israel respecto a su seguridad", un extremo del que ha "discutido tanto con la parte israelí como con la parte estadounidense".

En particular, ha afirmado que ha propuesto "una posible salida a la situación" en el país centroasiático, si bien ha reiterado que "la decisión corresponde a los dirigentes políticos de todos estos países, principalmente Irán e Israel".

Por otra parte, Putin se ha manifestado sobre la posibilidad de que Israel o Estados Unidos maten al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí: "Si me lo permite, espero que esta sea la respuesta más correcta a su pregunta; ni siquiera quiero hablar de esa posibilidad. No quiero", ha señalado.

"Todo esto lo he oído, pero no quiero ello ni siquiera hablar", ha rematado al ser preguntado sobre las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que en la víspera aseguró que Jamenei "es un blanco fácil" pero que que Washington no va a "eliminarlo por ahora".

A principios de esta semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la muerte del líder espiritual de Irán "pondría fin" al conflicto.

Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Cifras oficiales hablan de más de 224 muertos y miles de heridos. En respuesta, Israel ha sido también bombardeado durantes estos días, lo que ha dejado por el momento 24 fallecidos.