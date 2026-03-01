Irán.- AMP.- Sánchez asegura que "siempre hay espacio para una solución negociada" en Oriente Próximo

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (2i); el president de la Generalitat, Salvador Illa (3i); el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4i); el Rey Felipe VI (c); y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Her - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "siempre hay espacio para una solución negociada en vez de dejarse arrastrar por la solución de las armas" en Oriente Próximo.

Lo ha dicho este domingo en su discurso durante la cena oficial --celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Sánchez ha añadido que se puede estar en contra de un "régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar" que ha tildado de injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.

También han participado en la cena el Rey Felipe VI; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director general de GSMA, Vivek Badrinath.

Sánchez ha recordado las advertencias dadas sobre las consecuencias del "peligroso precedente" de usar la fuerza fuera del derecho internacional, como ha ocurrido en Gaza y en Venezuela, dice.

"PRECIPITANDO DE MANERA MUY PELIGROSA"

"Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa a un mundo más inestable, más peligroso y más injusto para el común de los mortales", ha advertido, y ha subrayado que Estados Unidos e Israel atacan a Irán unilateralmente y sin contar con la comunidad internacional.

Considera que esta intervención ha "descabezado a un régimen militarista que reprime a su sociedad, especialmente a las mujeres y las niñas" y que ha agredido a los países vecinos, y todas estas acciones violan el derecho internacional.

"No es que el fin no justifique los medios; es que el propio fin y estos medios corren peligro de llevarnos a un escenario peor", ha alertado el presidente del Gobierno, que ha añadido que hay espacio para una solución negociada.

TECNOLOGÍA: "EARLY AWARE"

Sánchez ha explicado que la evolución de la tecnología ha sido buena en muchos aspectos, pero no en todos, y que España fue 'early adopter' de la tecnología y "ahora es 'early aware'" de los peligros que tiene.

Para él, lo bueno supera a lo negativo, "pero hay que actuar frente a lo malo con firmeza, con convicción y sin miedo", y ha añadido que lo deben hacer empresas, gobiernos, sociedad civil, científicos e investigadores.

"No podemos sacrificar la libertad, la convivencia o incluso la salud mental en el altar de los oligarcas tecnológicos", ha avisado, y ha lamentado que deban ser las empresas las que digan a los gobiernos los límites de la inteligencia artificial para según qué casos, como ha sucedido en Estados Unidos.