MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado este martes que se ha producido un incendio en el Consulado estadounidense de la ciudad emiratí de Dubai tras impactar un dron cerca del edificio en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones diplomáticas en países del golfo Pérsico.

"Un dron lamentablemente alcanzó un parking adyacente al edificio del consulado, lo que provocó un incendio en el lugar", ha detallado en declaraciones a la prensa en las que ha reiterado que las embajadas e instalaciones diplomáticas estadounidenses están "bajo ataque directo de un régimen terrorista".

La oficina de medios de las autoridades de Dubai ha confirmado en un mensaje difundido en redes sociales que el incendio ha sido "completamente extinguido" después de que movilizaran equipos de emergencia en un incidente que se ha saldado sin heridos.

Esto se produce después de que el Gobierno de Arabia Saudí confirmara que durante la madrugada de este martes la Embajada estadounidense en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, dejando daños materiales "menores".

QATAR CONFIRMA UN ATAQUE CONTRA UNA BASE AÉREA

El Ministerio de Defensa de Qatar ha confirmado en un comunicado que los sistemas de defensa aérea han interceptado "con éxito" un misil balístico lanzado desde Irán, si bien un segundo ha impactado en la base de Al Udeid, que alberga un cuartel de las tropas estadounidenses, sin causar víctimas.

"El Ministerio de Defensa enfatiza que las Fuerzas Armadas de Qatar poseen plenas capacidades y recursos, con la voluntad de Dios, para proteger y salvaguardar la soberanía y el territorio del país y responder con firmeza a cualquier amenaza externa", ha argüido.

De la misma forma, ha instado a los ciudadanos, residentes y visitantes a mantener la calma, así como acatar las instrucciones de las autoridades de seguridad pertinentes, abstenerse de difundir rumores y confiar únicamente en declaraciones e información publicadas por fuentes oficiales.