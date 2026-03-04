Irán.- AMP.- El secretario del Tesoro de EEUU ve "justificada" la "frustración" de Trump con España

Archivo - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. - Douglas Christian/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha afirmado este miércoles que ve "justificada" la "frustración" mostrada en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con España ante la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases de Morón y Rota en el marco de la ofensiva contra Irán.

"La frustración del presidente Trump con el Gobierno español está justificada. (...) Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos respecto a las bases estadounidenses y lo que podíamos hacer con nuestros aviones mientras comenzábamos a ejecutar la operación 'Furia Épica'", ha aseverado durante una entrevista con la cadena de televisión CNBC.

En este sentido, ha afirmado que "todo lo que frene a Estados Unidos a la hora de sacar adelante esta guerra de la forma más rápida y efectiva posible pone en peligro vidas estadounidenses". "Los españoles están poniendo vidas estadounidenses en peligro", ha recalcado.

Al ser preguntado sobre un posible embargo comercial a España, tal y como planteaba Trump el martes, Bessent ha asegurado que esta medida sería un "esfuerzo combinado", y ha insistido en que la postura de Trump está justificada, habida cuenta de que los españoles "han sido actores terribles".

"Han sido el único miembro de la OTAN que no ha cumplido los requerimientos y están actuando deliberadamente como unos oportunistas, aprovechándose de Estados Unidos y el resto de miembros que sí han dado el paso. La OTAN nunca ha sido tan fuerte como con el presidente Trump, pero los españoles no quieren pagar lo suyo", ha expresado, antes de puntualizar que Estados Unidos "es el país que más contribuye a la OTAN".