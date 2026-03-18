Suecia convoca al embajador de Irán para protestar por la ejecución de un ciudadano sueco en el país

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suecia ha condenado este miércoles la ejecución de un ciudadano sueco en Irán y ha convocado al embajador iraní en Estocolmo para trasladar una protesta oficial, horas después de que Teherán confirmara el ajusticiamiento de un condenado por supuestas actividades de espionaje en favor de Israel.

"El Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador de Irán para protestar por la ejecución de un ciudadano sueco que fue arrestado en junio de 2025", ha señalado la cartera en un comunicado, en el que no ha identificado a la persona ajusticiada por las autoridades del país asiático.

Así, ha subrayado que Estocolmo "condena firmemente" la ejecución y "el proceso legal viciado que derivó en esta ejecución". "La pena de muerte es un castigo inhumano, cruel e irreversible. Suecia, junto al resto de la Unión Europea (UE), condena su aplicación, bajo cualquier circunstancia", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha condenado el "lamentable apoyo del Gobierno sueco a una persona condenada por espiar para el régimen sionista" en una conversación telefónica que ha mantenido durante la jornada con su homóloga del país nórdico, Maria Malmer Stenergard, que no ha hecho declaraciones al respecto.

Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní ha asegurado durante la llamada que su país "no transigirá bajo ningún concepto en lo que respecta a la seguridad de su pueblo", según ha relatado en redes sociales.

Las autoridades iraníes anunciaron a primera hora del día la ejecución de Kurosh Keivani, detenido el 16 de junio de 2025, tras su condena por cargos de espionaje. El hombre fue arrestado en medio de la ofensiva lanzada por Israel contra el país asiático, a la que se sumó posteriormente Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

El ajusticiamiento de Keivani tiene lugar en el marco de la nueva ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, a la que Irán ha respondido con ataques contra territorio israelí y contra intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.