Archivo - El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una reunión de la Asamblea de Expertos en Teherán (archivo) - -/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han suspendido este jueves el servicio ferroviario entre la capital, Teherán, y la ciudad de Mashhad a causa de la última oleada de bombardeos lanzada por Estados Unidos contra el país, a pocas horas del inicio del entierro del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en un importante mausoleo de esta segunda ciudad (noreste).

"Tras el criminal ataque perpetrado esta mañana por el enemigo sionista-estadounidense en uno de los puntos de la ruta ferroviaria entre Teherán y Mashhad, se ha interrumpido la circulación de trenes de pasajeros en esta ruta", ha indicado Ferrocarriles de la República Islámica de Irán en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha resaltado que los equipos técnicos "fueron enviados de inmediato al lugar" y ha agregado que "las labores de reconstrucción ya están en marcha". "Se están realizando esfuerzos para reparar esta ruta lo antes posible", ha manifestado, antes de resaltar que los afectados están siendo trasladados a través de otros medios de transporte.

Los actos funerarios en honor a Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático arrancaron el viernes en Teherán y, tras una jornada de procesiones en las ciudades iraquíes de Nayaf y Kerbala el jueves, su cuerpo será enterrado hoy en el mausoleo del Imam Reza, considerado uno de los más importantes centros de peregrinación chií.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias FARS, los bombardeos han alcanzado además un puente en Golestán (norte) por el que pasa la línea ferroviaria que conecta Teherán con China, usada también para el traslado de carga hacia Rusia a causa del bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes a través del estrecho de Ormuz.

El puente alcanzado se encuentra en la localidad de Aqala y supone un punto estratégico del corredor entre Irán y China, su principal socio comercial. La ruta, parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, atraviesa Turkmenistán y Kazajistán y ha tenido especial relevancia en los últimos meses a causa del citado bloqueo estadounidense.

Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.