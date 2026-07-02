Archivo - HANDOUT - 28 February 2022, Switzerland, Geneva: Kazem Gharibabadi, Deputy Judiciary for International Affairs and Secretary for High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, speaks at the 49th regular session of the Human Righ - Jean Marc Ferré/UN Photo/dpa - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha remarcado este jueves que el estratégico estrecho de Ormuz está "bajo mando iraní" y no del Ejército estadounidense, al tiempo que ha considerado que la seguridad en Oriente Próximo se "garantiza" con la "retirada" de Estados Unidos de la región.

"El estrecho de Ormuz está bajo mando iraní, no del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM)", ha espetado el viceministro de la República Islámica en un mensaje publicado en redes sociales en alusión a un encuentro entre miembros del Ejército estadounidense y líderes de Defensa de una docena de países de la región de Oriente Próximo, celebrada este miércoles en Bahréin.

Defendiendo así que "una reunión militar" en Bahréin "no puede establecer el orden jurídico ni la seguridad en el golfo Pérsico", Qaribabadi ha considerado que la seguridad regional "se garantiza poniendo fin a la intervención y con la retirada de Estados Unidos de la región, respetando la soberanía de los estados y aceptando las nuevas realidades geopolíticas".

Tras ello, el Mando de Jatam al Anbiya --el mando central de las Fuerzas Armadas de Irán-- ha insistido en que "el estrecho de Ormuz no es el patio de juegos del agresor Estados Unidos, sino un territorio de soberanía no disputada de Irán". "La seguridad y el mantenimiento de la estabilidad en esta vía marítima vital es una línea roja para las poderosas Fuerzas Armadas de Irán", ha dicho.

"Todos los petroleros y buques comerciales deben utilizar la ruta designada por Irán para transitar con seguridad por el estrecho de Ormuz", ha reiterado, antes de alertar de nuevo de que "cualquier desobediencia, desviación de la ruta designada o incumplimiento de los protocolos de navegación (...) conllevará una respuesta inmediata y contundente de las Fuerzas Armadas y pondrá en peligro la seguridad de los buques infractores".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "cualquier intento de injerencia en los asuntos de seguridad o cualquier acción perturbadora en el estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos será considerado una amenaza a la soberanía nacional de Irán y recibirá una respuesta rápida y decisiva", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"La continuada presencia de aviones de combate estadounidenses, tanto tripulados como no tripulados, sobre el estrecho de Ormuz generará inseguridad en esta vía marítima y pondrá en peligro la seguridad de la región", ha argüido, antes de remarcar que Teherán "no dudará a la hora de tomar las medidas necesarias para aplastar cualquier agresión por parte del Ejército estadounidense y sus aliados".

Horas antes, el CENTCOM publicó un comunicado en el que informaba de que su jefe, el almirante Brad Cooper, había mantenido un diálogo sobre seguridad regional con altos mandos militares del Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Yemen.

Todos ellos, ha precisado el texto, han debatido sobre la situación actual de la seguridad regional y las "oportunidades" para "mejorar" la colaboración en materia de defensa en la zona. También, agrega el comunicado, han "subrayado su compromiso común con la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz".

"Seguimos estando codo con codo con nuestros socios regionales", ha defendido Cooper añadiendo que estas conversaciones han "puesto de relieve" el "compromiso común con la seguridad y la estabilidad regionales".

Durante los últimos meses, las autoridades iraníes han insistido en que el estrecho debe quedar gestionado por Teherán y Mascate, países costeros, y han apostado por sacar adelante un nuevo mecanismo, en medio de llamamientos internacionales por parte de Washington y otros países en favor de que la situación vuelva a ser la que existía antes del conflicto, incluida la ausencia de posibles peajes.