Trump accede a reanudar las conversaciones con Irán pero avisa a Teherán de que el alto el fuego "terminó"

16 June 2026, France, Evian: U.S. President Donald Trump will attend the working session on global trade, Iran, and the war in Ukraine at the G7 summit in Evian. Photo: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes la reanudación formal de las conversaciones con Irán aunque ha avisado a la República Islámica de que esta decisión en modo alguno restaura el estado de alto el fuego, roto esta semana en medio de nuevos cruces de bombardeos entre ambos países por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", ha manifestado Trump en un escueto mensaje publicado en redes sociales.

Este pasado jueves, el mandatario estadounidense ya avanzó que tenía conocimiento de acercamientos iraníes para "llegar a un acuerdo" que ponga fin a este nuevo episodio de la crisis, aunque inmediatamente expresó su desconfianza sobre las intenciones de Teherán.

Sobre la posibilidad de una nueva ofensiva militar a gran escala en este conflicto, Trump ha remarcado que "la ganaría muy rápidamente" porque, ha insistido, Estados Unidos ya ha "ganado militarmente". "Les queda (a los iraníes) muy poco", zanjó ante los medios durante su viaje de vuelta a Estados Unidos tras participar en la cumbre de la OTAN en Ankara.

Poco antes del anuncio de Trump, uno de los principales mediadores internacionales, el ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulraman bin Jassim Al Thani, recordaba los esfuerzos que su país lleva realizando durante las últimas horas para salvar el memorándum de entendimiento firmado entre ambos países tras la reanudación de los bombardeos.

En una llamada con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, Al Thani ha comentado los "esfuerzos diplomáticos" que se están haciendo para "reducir la escalada" de violencia e insistido a todas las partes a que sigan comprometidas "con el diálogo, la diplomacia, y el marco establecido" en el mencionado memorándum.

Estados Unidos lanzó entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En represalia a dichos ataques, que dejaron al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán lanzó misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando firmado en junio entre ambos países, y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.

Las autoridades de Irán, por último, denunciaron a última hora de este jueves dos ataques contra los condados de Konarak y Bushehr, situados frente a los golfos de Omán y Pérsico, respectivamente, y apuntaron explícitamente a la responsabilidad de Estados Unidos en al menos uno de ellos, el segundo.