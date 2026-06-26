Irán.- AMP.- Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: "Es una violación estúpida de nuestro acuerdo"

June 25, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a dinner with American farmers in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, June 25, 2026. Trump had a surprise for the - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a las autoridades de Irán de lanzar un ataque con drones contra buques en aguas del estrecho de Ormuz, lo que ha calificado de "violación estúpida" del acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada.

"La República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra buques que atravesaban el estrecho de Ormuz. Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un buque de carga de gran tamaño y muy costoso. Se produjeron daños, pero el buque pudo continuar su travesía", ha relatado en sus redes sociales, tras lo que ha asegurado que las fuerzas estadounidenses han derribado "otros tres drones".

"Evidentemente, se trata de una violación estúpida de nuestro acuerdo de alto el fuego", ha agregado el inquilino de la Casa Blanca en el mismo mensaje.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha respondido a las declaraciones de Trump en sus redes sociales, desde donde ha amenazado con ataques a embarcaciones que no respeten las "normas" de Irán en el estrecho de Ormuz, lo cual, ha asegurado, "no es una violación del alto el fuego; es la gestión del alto el fuego".

"La situación en el golfo Pérsico ha cambiado. El estrecho de Ormuz está bajo el control de Irán (...) No confundáis el control con una escalada", ha señalado antes de emplazar a "respetar las normas (y) utilizar rutas seguras".