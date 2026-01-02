Irán.- AMP.- Trump advierte a Irán de que "rescatará" a su población si "asesina a manifestantes" en las protestas

December 29, 2025, Ukraine, Ukraine, Ukraine: US President Donald Trump met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky for talks on ending the war between Ukraine and Russia at Trump's Mar-a-Lago resort in Palm Beach, Florida, on December 29, 2025 - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este viernes al Gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la población iraní "si dispara y asesina a manifestantes pacíficos", después de que al menos seis personas, entre ellas un agente, murieran en los enfrentamientos que se produjeron este jueves durante el quinto día de protestas que se celebraron en varias partes del país.

"Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", ha escrito Trump en Truth Social, su personal altavoz en redes sociales, desde donde ha advertido de que están "listos y preparados para actuar".

Por su parte, el asesor principal del ayatolá, Alí Jamenei, y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, ha avisado de que una eventual intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán "desestabilizaría a toda la región", además de poner en riesgo los propios intereses de Washington.

En un mensaje en su cuenta de X reaccionando a la publicación de Trump, Lariyani ha señalado que es necesario distinguir entre "la postura de los comerciantes que protestan de las acciones de elementos disruptivos", entre ellos el jefe de la Casa Blanca, a quien responsabiliza de posibles nuevas escaladas.

"El pueblo estadounidense debe saber que Trump inició esta aventura y debería prestar atención a la seguridad de sus soldados", ha señalado.

Este jueves, miles de personas han marchado por varias ciudades iraníes para protestar por el deterioro de la situación económica, agravada con caídas históricas de la moneda local, el rial, la crisis energética, o la escasez de agua.

Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron por el momento al menos seis personas muertas, entre ellas un agente, y decenas de detenidos y heridos.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes se produce además en pleno aumento de las sanciones económicas de Estados Unidos. En los últimos días Trump volvió a advertir al Gobierno iraní de intentar desarrollar de nuevo su programa nuclear bajo pena de posibles nuevos bombardeos como los que llevó a cabo en Junio junto a Israel y que mataron a unas mil personas.