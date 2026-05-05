Irán.- AMP.- Trump afirma que Irán "sabe lo que debe hacer" si no quiere violar el alto el fuego

May 4, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a summit with small business owners to mark National Small Business Week in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, on Monday, May 4, - Europa Press/Contacto/Annabelle Gordon - Pool via

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que las autoridades de Irán "saben lo que deben hacer" para evitar una violación del alto el fuego alcanzado a principios de abril con la mediación de Pakistán y extendido indefinidamente por el propio mandatario y ha defendido que el país asiático debería ondear "la bandera blanca de la rendición".

El inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a rebajar la capacidad militar del país asiático en declaraciones a la prensa y, preguntado por qué podría constituir una violación de la tregua entre Washington y Teherán, se ha limitado a decir que las autoridades iraníes "saben lo que deben hacer".

"Ya lo descubriréis", ha respondido ante los periodistas presentes en el Despacho Oval. "Saben lo que tienen que hacer y, lo que es más importante, saben lo que no deben hacer", ha remachado antes de reiterar que el Ejército estadounidense ha diezmado la Armada iraní, que ahora "está compuesta por botes pequeños".

En esta línea, el mandatario estadounidense ha tratado nuevamente de minimizar la ofensiva, al describirla como una "pequeña escaramuza militar". "La llamo escaramuza porque Irán no tiene ninguna posibilidad. Nunca la han tenido. Lo saben", ha señalado, un día después de haberse referido al conflicto como "miniguerra".

Trump ha vuelto a asegurar que Teherán "quiere llegar a un acuerdo". "¿Y quien no querría? Cuando su ejército haya desaparecido por completo, podremos hacerles lo que queramos", ha asegurado, antes de señalar que "debería ondear la bandera blanca de la rendición". "Eso es precisamente lo que necesitan: deberían ondear la bandera blanca de la rendición", ha manifestado.

Por otra parte, el presidente ha criticado que los representantes iraníes "juegan a sus juegos". "Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y luego salen en televisión y dicen: 'No hemos hablado con el presidente. No lo hemos hecho'", ha relatado.

El presidente ha presumido de que el bloqueo a los puertos iraníes es "asombroso, como una roca", por lo que "nadie va a desafiarlo", y, preguntado por la posibilidad de armar a la oposición iraní, se ha limitado a preguntarse "por qué no protestan". "No quiero decir eso, pero sí quiero decir, la gente pregunta: ¿por qué no protestan?", ha declarado.

Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha emplazado a las autoridades de Irán a "aceptar la realidad", "tomar una decisión sensata" y retomar el diálogo, sentándose a la mesa de negociaciones, alegando que ello podría conducir a la "reconstrucción, la prosperidad y la estabilidad" mientras que lo contrario al "aislamiento, colapso económico y una derrota total".

"Realmente no deberían poner a prueba la voluntad de Estados Unidos", ha declarado en una rueda de prensa en la que se ha referido al Proyecto Libertad, la iniciativa "humanitaria" de la Administración Trump para facilitar la salida de buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz. "Esta no es una operación ofensiva. Es una operación defensiva, y lo que eso significa es muy simple: no se dispara a menos que nos disparen primero. No los estamos atacando, pero si nos atacan a nosotros o atacan un barco, hay que responder", ha manifestado.