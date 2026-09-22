September 22, 2026, New York, Ny, united states: US President Donald Trump speaks during the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York, USA, on Tuesday, September 22, 2026. - William Volcov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que ha mantenido un encuentro con la delegación iraní presente en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU que celebra esta semana su 81ª edición.

El inquilino de la Casa Blanca ha señalado en declaraciones a la prensa que su encuentro con representantes iraníes "ha ido muy bien". "Ha terminado hace una hora. Ha sido una reunión que ha durado tres horas. Fue una reunión muy buena. Debo decir que fue muy buena", ha indicado en presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"No puedo imaginar por qué no querrían hacerlo. Es grandeza, grandeza potencial, o aniquilación. Quiero decir, en un caso es la aniquilación, y la otra alternativa es la grandeza potencial. Podría ser un gran país", ha agregado.

Trump, que no ha precisado con quién se ha reunido, ha asegurado horas antes ante la Asamblea General de la ONU que un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo tendrá lugar "justo después de las elecciones" de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, al tiempo que ha asegurado que "no tendría sentido no lograrlo".

Fuentes citadas por la cadena de televisión iraní IRIB han confirmado la celebración de un encuentro entre el enviado especial de Trump Steve Witkoff y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi.

El jefe de la diplomacia iraní habría accedido a reunirse con el negociador estadounidense ante la "insistencia" de este, a quien ha trasladado las condiciones de la República Islámica para la reapertura del estrecho de Ormuz: el levantamiento del bloqueo impuesto por Washington a sus puertos, la liberación de todos sus activos congelados y el fin de las hostilidades en "todos" los frentes.