July 24, 2026, Marietta, Ga, United States: U.S. President Donald Trump, delivers remarks on Trump Accounts and the economy at Wheeler High School, July 22, 2026, in Marietta, Georgia. - Europa Press/Contacto/Molly Riley/White House

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado este lunes credibilidad a las acusaciones vertidas hace días por Ucrania, que asegura que Rusia está facilitando a Irán imágenes por satélite de las posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico en el marco de la guerra en Oriente Próximo, y ha señalado que preguntará a su homólogo ruso, Vladimir Putin, al respecto.

"Bueno, ya veremos si eso es cierto. Se lo preguntaré a Putin. Ya lo averiguaremos. No ha tenido mucho impacto porque les hemos dado una buena paliza", ha respondido en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial.

Acto seguido, el inquilino de la Casa Blanca se ha referido a la amistad entre Venezuela y Rusia: "Venezuela tenía todo el equipamiento ruso. ¿Cómo salió eso? No demasiado bien".

"Puede que (las autoridades rusas) estén proporcionando ayuda pero, si es así, no ha dado resultado porque (en Irán) no tienen ejército, no tienen fuerza aérea, no tienen armada, no tienen nada, así que no ha salido bien. No creo que lo hayan estado haciendo, desde luego no a gran escala y, si lo han hecho, ha tenido muy poco impacto", ha declarado.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó este sábado a Moscú de facilitar a Irán imágenes por satélite de las posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico que después son empleadas por la Guardia Revolucionaria iraní para mejorar la precisión de sus bombardeos contra el despliegue norteamericano en la región.

Ucrania lanzó este mismo día un ataque contra un carguero iraní en el mar Caspio, que mató a un marinero, un extremo que las autoridades de Irán han tachado de "aventura peligrosa" y asegurado que no quedará sin respuesta.

Preguntado por su "paciencia" con Teherán, Trump ha señalado que él tiene "todo el tiempo del mundo", pero ha recalcado una vez más que la costa del país asiático ha quedado "arrasada". "El estrecho (de Ormuz) está en muy buen estado y ahora mismo esamos hablando. Ellos querían hablar. Su gente dijo: 'por favor, no lancéis bombas, no disparéis'", ha asegurado.

Como en otras ocasiones, el mandatario estadounidense ha señalado que son los iraníes quienes "solicitaron una reunión". "Ellos no habrían solicitado la reunión si nos estuviera yendo mal (...) Ya veremos qué pasa. Existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, ni siquiera estarían hablando con nosotros", ha agregado.

Posteriormente, durante una visita a unas instalaciones de General Motors en Milford, en el estado de Michigan, Trump ha vuelto a decir que Teherán y Washington están llevando a cabo "negociaciones muy amistosas", pese a que Estados Unidos está "ganando a lo grande" a Irán.

"Estamos logrando grandes victorias con la República Islámica de Irán", ha declarado, antes de subrayar que se está realizando la "mayor inversión jamás realizada en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos".