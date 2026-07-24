Irán.- AMP.- Trump afirma que "todo daño" a buques será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

Archivo - August 20, 2025, Gulf Of Oman, Indian Ocean, Iran: The Iranian army is conducting military exercises at an undisclosed location in southern Iran. On 21 August, Iran began two days of military drills in the northern Indian Ocean and Sea of Oman, - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

No aclara si alude sólo a ataques en el estrecho de Ormuz o si se refiere también a los de los rebeldes hutíes en el mar Rojo

Teherán observa "un precedente peligroso" y advierte: "Una vez los gobiernos normalizan la confiscación, no están a salvo los bienes de nadie"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que todo daño causado a buques y cargamentos --presumiblemente en el estrecho de Ormuz, aunque ha responsabilizado a Teherán de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a embarcaciones en el mar Rojo--, "será pagado con fondos iraníes que Estados Unidos tiene en posesión".

"Hasta nuevo aviso, que a partir de este momento, todos y cada uno de los daños causados a buques, cargamentos o cualquier elemento relacionado con ellos serán pagados con los fondos iraníes que Estados Unidos tiene en su poder y controla", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

En el mismo, ha subrayado que, aunque "estos daños pueden ser muy cuantiosos (...), ésta es la forma justa y equitativa de proceder".

Aunque Trump no ha precisado el rango geográfico de esta declaración, cabría suponer que alude a las aguas del estrecho de Ormuz y de los dos golfos que une, el Pérsico y el de Omán, en donde Irán tiene línea de costa.

Con todo, unas horas antes este mismo jueves, el magnate republicano responsabilizaba jueves a Irán de los ataques lanzados por los rebeldes hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo, amenazando con atacar tanto a unos como otros si la milicia yemení continúa disparando a buques en el paso de Bab el Mandeb, en el marco del bloqueo naval que el grupo ha impuesto contra Arabia Saudí como respuesta a lo que describen como un "asedio" por parte de Riad.

IRÁN OBSERVA "UN PRECEDENTE PELIGROSO" Y AMENAZA CON CONFISCACIONES

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha respondido en redes ha denunciado que "confiscar bienes de otra nación para pagar reclamaciones futuras inconexas sienta un precedente peligroso".

"Quienes celebren o se beneficien de estos fondos deben recordar: una vez los gobiernos normalizan la confiscación, no están a salvo los bienes de nadie", ha advertido, antes de agregar que "el caos resultante no será ni agradable ni pacífico".

De este modo, el jefe de la diplomacia iraní ha apuntado a la posibilidad de que la República Islámica responda con confiscaciones a la política esbozada por Trump.

Con todo, y de modo similar al inquilino de la Casa Blanca, Araqchi no ha especificado si con esas "reclamaciones inconexas" se refiere las hipotéticamente realizadas por ataques hutíes en el mar Rojo, o bien a las que puedan ser presentadas por los "incendios" y "explosiones" en buques que han intentado cruzar el estrecho de Ormuz, incidentes que las Fuerzas Armadas iraníes han ido anunciando en comunicados en los que no llegan a reivindicar su responsabilidad, si bien han aludido en múltiples ocasiones al peligro de intentar navegar por rutas minadas.