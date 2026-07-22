Irán.-AMP.- Trump amenaza con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que atacado en Ormuz

July 21, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump takes questions as he meets President Joseph Aoun of the Republic of Lebanon in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, July 21, 20 - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN
MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que sea atacado por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz, en el marco de los intercambios de ataques a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.
"De ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluyendo aquellos ubicados cerca o dentro de la capital, Teherán", ha dicho en un breve mensaje en redes sociales.
En declaraciones posteriores, antes de desplazarse a la base aérea de Dover, en Delaware, donde asistirá al acto de recibimiento de militares caídos en la guerra en Irán, ha asegurado que Teherán "pagará un precio alto", incidiendo una vez más en que la República Islámica está siendo "diezmada".
Trump ha rechazado que los ciudadanos estadounidenses estén en contra de la guerra, subrayando que "no quieren un precio alto de la gasolina" pero no rechazan la iniciativa. A su juicio, la ciudadanía comparte los objetivos de la ofensiva como que Irán no cuente con armamento nuclear y solo les inquieta algunas consecuencias de la misma.
Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.