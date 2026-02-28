Irán.- AMP.- Trump anuncia la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de EEUU e Israel

Archivo - HANDOUT - 10 April 2024, Iran, Tehran: Ayatollah Ali Khamenei (R), Supreme Leader of Iran, leads the Eid al-Fitr prayer. Photo: Iranian Supreme Leader's Office/ZUMA Press Wire/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollstän - Iranian Supreme Leader's Office/ DPA - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en el marco de los ataques lanzados por Estados Unidos a Israel este sábado contra el centro del poder en Teherán en una operación con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", ha señalado el presidente estadounidense en un mensaje en redes sociales con el que ha confirmado que ha sido eliminado el líder supremo iraní, en la cúspide de la República Islámica desde 1989.

Según Trump, el ayatolá "no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" en colaboración con Israel. "Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada", ha afirmado sobre la operación que ha acabado con la vida de Jamenei, segundo líder de la República Islámica tras el fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, al que sustituyó.

En palabras del presidente de Estados Unidos "esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país" y en una llamada a las fuerzas de seguridad y a los miembros de la Guardia Revolucionaria ha asegurado que pueden tener "inmunidad" si se rinden en este momento.

"Esperemos que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Policía se unan pacíficamente a los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolver al país la grandeza que se merece", ha insistido y en una llamada a acelerar una transición ha recalcado que el proceso "debería comenzar pronto".

"No solo ha muerto Jamenei, sino que el país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado", ha afirmado, para acabar su mensaje afirmando que la operación militar seguirá con "bombardeos intensos y precisos" durante "toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en todo Oriente Próximo".

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra "ubicaciones que suponían una amenaza inminente", con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es "desmantelar el aparato de seguridad del régimen", apuntando a un cambio de régimen y la caída de los ayatolás.

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Estados Unidos atacó por sorpresa este sábado a Irán con el apoyo de Israel. Teherán ha denunciado una "agresión militar criminal" que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y ha lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.