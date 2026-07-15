Irán.- AMP.- Trump asegura que los ataques de EEUU contra Irán "continuarán hasta que diga ya basta"

July 13, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump gives remarks as he hosts top IndyCar drivers at the White House in Washington, DC, USA, to promote the ''Freedom 250 Grand Prix" on Monday, July 13, 2026 - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este martes que los ataques contra Irán, que ya encaran su cuarta noche consecutiva, "continuarán" hasta que él mismo diga "ya basta", al tiempo que ha advertido que recrudecerá la dureza de los mismos, a menos que Teherán "se siente a la mesa y negocie".

"Hace dos días teníamos un acuerdo y luego lo rompieron en el último momento", ha señalado el mandatario en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha avanzado que los ataques contra Irán "continuarán hasta que diga ya basta".

Pese a que se ha jactado de haber "alcanzado" sus objetivos en la República Islámica, el inquilino de la Casa Blanca ha considerado que "la única forma de negociar" con la cúpula de poder del país de los ayatolás es "a través de la fuerza". Seguidamente, Trump ha comparado a Irán con un "gran boxeador" al cual, aunque ya ha sido "degradado a un nivel muy bajo", "de repente se recupera y lanza un golpe".

"Les queda algo de fuerza para luchar, pero no mucha", ha asegurado el magnate republicano para, a renglón seguido, amenazar con ataques "muy fuertes" en la noche de este martes, la del miércoles y la del jueves.

A ese respecto, el mandatario norteamericano ha dado un paso más y ha advertido de que "la semana que viene se le pondrá muy mal" a los iraníes porque, ha remarcado, será "el turno de las centrales eléctricas" y de los puentes.

"Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas. Vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa y negocien", ha espetado defendiendo que, a su juicio, Teherán "no tiene otra opción" que llegar a un acuerdo.

Interrogado sobre la posibilidad de tomar la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán, el mandatario estadounidense ha señalado que si lograran "degradarlos lo suficiente" lo haría. No obstante, ha señalado que en caso de llevar a cabo una campaña terrestre, serían "otras personas" las que la llevarían a cabo por ellos.

"Ya atacamos la isla de Jark, como saben, dos, incluso tres veces. Dije que atacaran todo menos el petróleo (...) porque no quiero eso para la economía mundial. Es, ya saben, una parte importante de la economía mundial, así que no lo hemos atacado. En algún momento podríamos hacerlo, pero creo que es improbable", ha manifestado.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo norteamericano llegan en el marco de una jornada en la cual el Ejército estadounidense ha lanzado una nueva andanada de ataques aéreos contra Irán, así como anunciado la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22.00 horas de este martes (hora peninsular española).

Este mismo martes, el jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha acusado a Irán de haber "atacado deliberadamente" a lo largo de los últimos siete días a "civiles en toda la región al atacar a siete buques mercantes", lo que, ha afirmado, "ha provocado que casi una docena de tripulantes civiles hayan fallecido, estén desaparecidos o hayan resultado heridos".

Apuntando a su vez a Teherán como autora del lanzamiento de "decenas de misiles y drones contra países vecinos del Golfo", Cooper ha responsabilizado a Irán de "esta agresión injustificada que sigue poniendo en peligro vidas inocentes".

Poco después, las autoridades iraníes han confirmado múltiples impactos en el país en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Concretamente, han alertado de explosiones causadas por proyectiles de Estados Unidos en cuatro puntos de la provincia de Hormozgan --frente al estrecho de Ormuz--, incluida su capital, Bandar Abbas, así como en la ciudad de Ahvaz, en la gobernación de Juzestán, en el extremo norte del golfo Pérsico. Con todo, no han registrado hasta el momento ni víctimas ni daños en infraestructuras residenciales o civiles.