Trump asegura que EEUU tiene el "control total" del estrecho de Ormuz

August 6, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump departs an event in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, on Thursday, August 6, 2026. President Trump is hosting a ceremony for Team USA Olym - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que su país tiene el control "total" del estrecho de Ormuz, un punto estratégico enclave, convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo.

"Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", ha subrayado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

Lo ha hecho tras manifestar que no cree en las buenas intenciones de Irán y que sería "la última persona que confiaría" en la nación persa. "Me han mentido constantemente", ha apuntado para, a renglón seguido, señalar que tras alrededor de medio siglo, Irán "ya no es el matón de Oriente Próximo".

"En algún momento, quizás hagan algo y entonces recibirán una paliza, pero ahora mismo estamos en una posición muy buena", ha agregado Trump.

Horas antes, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha incidido en que la apertura del estrecho de Ormuz está condicionado por un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza, el fin del bloqueo de Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes.

A su vez, el Ejército de Estados Unidos ha informado en redes sociales de que ha disparado "dos misiles" contra el buque 'Vela Nova', con bandera de Panamá, que trataba de cruzar el golfo Pérsico y "violar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní".

En esa misma publicación, la fuerza castrense ha indicado que sus uniformados han "desviado 55 buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo, inutilizado tres que no cumplían con las normas y abordado dos".

CONFIRMA QUE TOMÓ OTRO AVIÓN PARA SALIR DE LA CUMBRE DE LA OTAN

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que tomó un avión alternativo por motivos de seguridad debido a la posibilidad de una amenaza de Irán para dejar Ankara, la capital de Turquía, tras asistir el mes pasado a la cumbre de la OTAN , tal y como algunos medios publicaron este lunes.

"Querían que viajara en otro vuelo, en otro avión, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hice. Hago lo que me dicen", ha afirmado Trump, reconociendo que preguntó mucho al respecto. "Recibo muchas amenazas", ha dicho.

"Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas. Los presidentes que no lo son no reciben amenazas", ha valorado el jefe de la Casa Blanca, quien salió de Turquía rumbo a Reino Unido en un avión mucho más pequeño del icónico Air Force One que suele emplear en su viajes.

Trump fue filmado abordando el Air Force One para después ser trasladado sin ser detectado a un vehículo de catering del aeropuerto, que lo llevó a un C-32A de la Fuerza Aérea, según informó 'The Washington Post'.