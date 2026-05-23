Trump asegura que se están negociando los "últimos detalles" del acuerdo con Irán, que se anunciará "pronto"

May 22, 2026, Washington, Dc, United States: President DONALD TRUMP hosted the swearing in ceremony of new Federal Reserve Chairman Kevin Warsh in the East Room of the White House on May 22, 2026.,Image: 1104223397, License: Rights-managed, Restrictions: - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el Memorándum de Entendimiento con Irán está negociado "en gran parte" y que solo restan los "últimos detalles" para concretar el pacto, que será anunciado formalmente "pronto".

"Se ha negociado gran parte de un acuerdo, a falta de la finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios países más", ha explicado Trump en redes sociales. Este Memorándum de Entendimiento es el "preludio de la paz", ha indicado.

Trump ha explicado que "ahora mismo se están tratando los últimos apectos y detalles del acuerdo y se anunciarán pronto". "Entre otras cuestiones, el acuerdo incluye la apertura del estrecho de Ormuz", ha relatado.

El mensaje destaca además que el propio Trump ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La llamada "ha ido también muy bien", ha resaltado.

Asimismo ha hablado "con el presidente (sic) Mohamed bin Salmán al Saud de Arabia Saudí" y con los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyan; de Qatar, Tamim bin Hamad bin Jalifa al Thani; el jefe de las Fuerzas Armadas paquistaníes y mediador Asim Munir; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi; el rey de Jordania, Abdulá II, y el bahreiní Hamad bin Isa al Jalifa.

CAMBIOS EN ORMUZ

Poco después de la publicación del mensaje, la agencia semioficial de noticias iraní Fars ha desmentido que el acuerdo incluya regresar al 'statu quo' previo en lo que respecta al estrecho de Ormuz. "Según el último texto movido el acuerdo de Ormuz seguirá estando bajo gestión iraní", ha indicado.

Aunque Irán accede a permitir el paso de un número de buques para volver a los niveles anteriores a la guerra, explica, no significa que haya "paso libre" por la estratégica vía marítima, ya que Irán decidirá la ruta, momento, modo y emitirá permisos a discreción. "Por tanto la afirmación de Trump es incompleta e incoherente con la realidad", ha recalcado.

Además, destaca que pese a la insistencia de Trump sobre la necesidad de negociar el programa nuclear de Irán "no hay ningún compromiso por parte de Irán" y no se ha tratado "en esta fase".

Teherán recuerda que las autoridades estadounidenses han "reconocido" que los mensajes de Trump en redes sociales son "fundamentalmente propagandísticos" y para "consumo interno" dentro de Estados Unidos, por lo que instan a ignorar estas publicaciones.