Irán.- AMP.- Trump asegura que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada"

March 8, 2026, Dover, De, United States of America: U.S. President Donald Trump, salutes as the remains of six soldiers killed by a Iranian Drone arrive at Dover Air Force Base, March 7, 2026, in Dover, Delaware. - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la ofensiva contra Irán está "prácticamente terminada", más de una semana después de que los ejércitos estadounidense e israelí lanzaran un ataque sorpresa sobre el país centroasiático.

"Creo que la guerra está prácticamente terminada", ha afirmado en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, alegando que "no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar".

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha detallado que "no tienen Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". "Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", ha recalcado.

Asimismo, ha celebrado que la guerra está "muy adelantada con respecto al calendario previsto", días después de apuntar a que los ataques contra territorio iraní se prolongarían a un período de entre cuatro y cinco semanas.

El mandatario ha afirmado además que está "pensando en tomar el control" del estrecho de Ormuz, situado entre la península Arábiga e Irán y una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, y ha amenazado a Teherán si interfiere en esta vía navegable.

"Han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país. Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre", ha afirmado.

Por otra parte, preguntado por el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha asegurado que "no tiene ningún mensaje" para el hijo y sucesor de Alí Jamenei, muerto en la primera jornada de ataques de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero,

El Ministerio de Salud de Irán ha confirmado este domingo que la primera semana de ataques conjuntos de Estados Unidos Israel sobre el país ha dejado ya al menos 1.200 muertos y más de 10.000 heridos.