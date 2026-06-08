MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que llamará al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no devuelva el ataque lanzado esta noche desde Irán contra territorio israelí para facilitar así una salida negociada al conflicto.

"Voy a llamar a Netanyahu ahora mismo y a decirle que no contraataque", ha afirmado Trump en declaraciones al periodista israelí Barak Ravid recogidas por la cadena Fox News.

Asimismo, ha emplazado a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo.

"Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", ha apuntado el mandatario estadounidense.

Trump ha hablado también con la televisión israelí N12. "Nadie ha resultado herido en el ataque con misiles. Si Netanyahu responde, esto seguirá y seguirá. Estamos muy cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y será un buen acuerdo. No quiero que esto eche a perder el acuerdo. Las dos partes han atacado. No quiero ver más ataques", ha apuntado.

Igualmente lo ha hecho con la televisión pública israelí Kan, donde ha considerado que Israel "ha respondido bastante" y que, por ende, "no hay necesidad de que haya más respuesta". "Podemos lograr la paz después de 3.000 años", ha argumentado.

Poco después de haber formulado esas declaraciones, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que Netanyahu "no tendrá más remedio" que aceptar cualquier acuerdo que Estados Unidos alcance con Irán, en la medida en que, según ha defendido en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times', el primer ministro israelí "no toma las decisiones".

Irán ha lanzado este domingo al menos tres oleadas de proyectiles contra el norte de Israel, lo que ha provocado la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí.

El ataque es un "aviso" en respuesta al bombardeo israelí de este domingo sobre Dahiye, el distrito del sur de Beirut, la capital libanesa, considerado un bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá.