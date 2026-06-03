Trump augura un acuerdo de paz con Irán "este fin de semana"

May 27, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: From left to right: United States Secretary of Health and Human Services Robert F. Kennedy, Jr; US Secretary of the Interior and Chair, National Energy Council and White House Energy Czar Doug Burgum; U - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado a que las negociaciones con las autoridades de Irán podrían concluir con un acuerdo de paz "este fin de semana", pese al intercambio de ataques entre Washington y Teherán de los últimos días y las acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril.

El inquilino de la Casa Blanca así lo ha dicho en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, asegurando que se encuentra "bastante cerca" de firmar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades en Oriente Próximo, lo que "podría suceder este fin de semana".

Pese a ello, el mandatario ha señalado que "cualquier cosa puede pasar cuando se trata de Irán, es una zona muy inestable del mundo, probablemente la más inestable". "La gente es inestable. Los líderes, ya veis lo que está pasando", ha agregado.

Trump ha asegurado, sin embargo, que el país norteamericano podría "aguantar otras dos o tres semanas y acabar con todos" dada la fuerza del Ejército estadounidense, para luego manifestar que "prefiere no hacerlo".

"Es muy fácil hacerlo. Están dispuestos a hacerlo, quieren hacerlo, pero si podemos conseguir algo por escrito que logre lo mismo sin matar a todo el mundo, me gustaría hacerlo. A la mayoría de mi gente le gustaría hacerlo. A algunos no, pero a la mayoría sí", ha declarado.

Por otra parte, preguntado por las conversaciones de paz entre Israel y Líbano --que este jueves concluyen su ronda de dos días de negociaciones en Washington--, Trump ha afirmado que "(le) gustaría separarlas" de las cuestiones sobre Irán.

Así, ha recordado el acuerdo alcanzado esta semana para que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá cesen sus combates en Líbano. "No van a disparar, Israel no va a disparar. Ya veremos, pero me gustaría que fuera un asunto aparte. Me gustaría que fuera algo independiente porque siempre lo ha sido", ha manifestado.