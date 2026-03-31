Trump avisa a sus aliados de que EEUU no les ayudará en Ormuz y les insta a tomar "su propio petróleo"

March 26, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J. Trump, with US Secretary of War Pete Hegseth listens to remarks during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 26 March 2026, - Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este martes el señalamiento a sus aliados, en particular los europeos, por su inacción ante la crisis en el paso de Ormuz y falta de cooperación en la guerra en Irán, avisando de que Washington no les ayudará en su defensa e instándoles a que tomen ellos mismos "su propio petróleo" de la conflictiva región del Golfo.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario norteamericano apunta a Reino Unido y otros países que "no pueden conseguir combustible para aviones debido a (la crisis) en el estrecho de Ormuz", tras recordarle a Londres que se "negó a participar en la 'decapitación' de Irán".

"Les hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, reunid el valor que os ha faltado hasta ahora, id al estrecho y simplemente cogedlo", ha asegurado sobre las opciones de los países dependientes del petróleo de esta zona.

En este sentido, ha lanzado otra amenaza a este grupo de países, que en esta ocasión no aclara, aunque anteriormente ha señalado a naciones europeas y asiáticas, insistiendo en que Washington hará pagar la falta de implicación en la guerra.

"Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", ha señalado Trump, quien recalca que Irán "ha quedado diezmado" tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel por lo que "lo difícil ya está hecho" y ahora estos países deben ir "a por su propio petróleo".

DENUNCIA QUE FRANCIA DESVÍE AVIONES CON ARMAS QUE VAN A ISRAEL

En otro mensaje pocos minutos después, Trump ha cargado contra el Gobierno francés por "no permitir que aviones con destino a Israel, cargados de material militar, sobrevuelen su territorio".

"Francia se ha mostrado muy poco cooperadora con respecto al 'carnicero de Irán', a quien se ha logrado eliminar", ha lamentado, en referencia al líder supremo Alí Jamenei, asesinado en los primeros bombardeos de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero, tras lo que ha advertido de que Washington "lo recordará".

SITUACIÓN EN ORMUZ

Poco después, en rueda de prensa el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha insistido en que la situación en el estrecho de Ormuz está mejorando y que "hoy circulan muchos más buques que antes". En todo caso, ha reiterado las amenazas a Teherán para que reabra el paso o se atenga a las consecuencias.

"Ha quedado claro para Irán: o lo abre al comercio o tenemos opciones, y desde luego las tenemos", ha avisado, insistiendo en que los ataques a los medios navales, misiles de crucero costeros, drones o capacidades de contramedidas contra minas buscan "desgastar y derrotar" esas capacidades iraníes en el medio marítimo.

Hegseth ha secundado los ataques de Trump a aliados internacionales, al señalar que otros países "también deberían dar un paso al frente en esta vía marítima crítica".

"No se trata solo de la Marina de los Estados Unidos. La última vez que lo comprobé, se suponía que había una poderosa Marina Real que también podría estar preparada para hacer este tipo de cosas", ha indicado, en referencia a los medios del Ejército británico.

Aunque ha destacado que Trump "ha estado dispuesto a asumir la mayor parte del esfuerzo en nombre del mundo libre", la amenaza iraní no es solo un "problema" de Estados Unidos, ha advertido, para recalcar que otras naciones "deberían prestar atención y estar preparadas para actuar".

En este sentido, no ha querido desvelar si hará falta desplegar medios terrestres en Irán para tomar el control del estratégico paso. "Quizás no tenemos que utilizarlas en absoluto. Quizás las negociaciones funcionen, o quizás haya un enfoque diferente", ha indicado, asegurando que en este momento resulta "clave" que el Ejército de Estados Unidos sea "impredecible".