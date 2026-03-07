Trump avisa que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU

March 6, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a 'Saving College Sports' roundtable in the East Room of the White House in Washington, DC, US, on Friday, March 6, 2026. A new council that will ex - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este sábado de la posibilidad de expandir los ataques conjuntos con Israel en Irán mientras ha achacado la oferta de desescalada efectuada hace unas horas por su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, como consecuencia de la campaña militar "sin cuartel" que comenzó hace una semana contra Teherán.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos, prometiendo no volver a dispararles. Esta promesa ha ocurrido gracias al implacable ataque estadounidense e israelí", ha indicado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Pezeshkian ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EEUU e Israel, pero ha matizado que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.

No obstante, y en paralelo al anuncio del presidente iraní, la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado en las últimas horas ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, posiciones de separatistas kurdoiraníes en Irak, y la base militar internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde hay fuerzas estadounidenses y francesas.

"Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos", ha añadido Trump antes de asegurar que todos ellos le han dado las gracias por ordenar la campaña. Teherán se ha convertido, según el presidente, en el "perdedor" de la región "y lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo".

Trump ha añadido que, por ahora, no tiene intención de aflojar y ha prometido que Irán "recibirá hoy un golpe muy duro" y que "debido a su mala conducta se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo".

UNA OPERACIÓN QUE "HABÍA QUE HACER"

Horas después, y ante los líderes de la derecha latinoamericana en Florida, Trump ha defendido que la operación contra Irán era necesaria y ha prometido que hará todo lo posible para limitar "al mínimo" un conflicto que ya ha dejado seis militares estadounidenses muertos.

Tras asegurar que la operación va "muy bien" y que el resultado está siendo "asombroso", el presidente de Estados Unidos ha informado de que sus ataques han destruido "42 buques de la Armada iraní en tres días" y que las capacidades navales y de telecomunicaciones del Ejército de irán han sido inutilizadas.

Trump ha acusado a Irán de orquestar "matanzas" durante los casi 50 años de Revolución Islámica desde 1979, hasta el ataque de las milicias palestinas contra Israel en octubre de 2023. "Había que hacerlo", ha declarado el presidente estadounidense.

El presidente, que tras la apertura de la llamada Cumbre del Escudo de las Américas se dirigirá a la base aérea de Dover, en Delaware, para recibir a los militares caídos, ha declarado que la situacion "es muy triste" solo por el hecho de "saludar a las familias de unos héroes que regresan de Irán, de una manera diferente a la que esperaban.

"Pero son grandes héroes en nuestro país, y vamos a mantenerlo así", ha indicado antes de justificar que "siempre ocurren estas cosas cuando hay una guerra de por medio" y prometer que intentará mantener las bajas "al mínimo".