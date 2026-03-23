Irán.-AMP.- Trump confirma "conversaciones muy sólidas" con Irán y apunta a un acuerdo inminente

El presidente de EEUU, Donald Trump - Kay Nietfeld/dpa

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes que su Administración ha mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán este domingo y que seguirán este lunes, tras apuntar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra.

"Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados", ha señalado el presidente estadounidense en declaraciones a la prensa antes de viajar a un acto en Tennessee.

Después de que la República Islámica no haya confirmado oficialmente los contactos, Trump ha indicado que las conversaciones "tuvieron lugar ayer" con altos cargos iraníes, que no ha concretado, indicando que espera un encuentro "en algún momento muy pronto".

"Yo no llamé. Ellos llamaron. Quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo", ha indicado, reiterando que cualquier pacto debe ser "bueno" e implicar que "no haya más guerras, ni más armas nucleares". "Ya no van a tener armas nucleares. Están de acuerdo con eso", ha indicado, recalcando que cualquier acuerdo debe contener ese punto.

Según ha detallado a la prensa, los contactos con Teherán "se prolongaron hasta la noche". "Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo. A nosotros también nos gustaría lograrlo", ha dicho sobre la posición de Irán, tras indicar que Washington espera volver a hablar este lunes y que estos contactos están encaminados a "poner fin al conflicto".

Pese a que ha señalado que no está "garantizado" que se logre un acuerdo con Irán, Trump sí ha dicho que "apostaría" por que se cerrará un pacto. "Quieren hacer un acuerdo con muchas ganas", ha explicado.

Preguntado si Israel apoya este acercamiento, Trump ha subrayado que un acuerdo también les beneficiará. "Estarán muy felices si lo tenemos. Esta será una paz a largo plazo para Israel, una paz garantizada", ha destacado.

El presidente estadounidense ha anunciado este lunes que pospone cinco días su ultimátum a Irán para atacar instalaciones energéticas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, en una maniobra que enmarca para dar espacio a una negociación con la República Islámica que ponga fin a las hostilidades.

REABRIR ORMUZ Y CAMBIO DE RÉGIMEN EN IRÁN

Respecto a la situación en el estrecho de Ormuz, ha apuntado que se retomará pronto el tránsito y que Estados Unidos puede gestionar conjuntamente el estratégico paso de la mano de Irán si fructifican las conversaciones. "Quizás yo. Yo y el ayatolá, quienquiera que sea el ayatolá, quien sea el próximo ayatolá", ha dicho sobre quién gestionará Ormuz en el futuro próximo.

En este punto, Trump ha vuelto a sugerir un cambio régimen tras recalcar que "todo el mundo ha sido eliminado" en el marco de los bombardeos estadounidenses y que Irán está iniciando una nueva fase. "Automáticamente hay un cambio de régimen. Pero estamos tratando con algunas personas que encuentro muy razonables, muy sólidas y tal vez uno de ellos será exactamente lo que estamos buscando", ha argumentado, apuntando a que estos interlocutores sean futuros líderes de Irán.

Así ha puesto como ejemplo la situación en Venezuela, donde Delcy Rodríguez se mantiene como presidenta interina tras la detención de Nicolás Maduro pese a ser una figura destacada del sistema chavista. "Mira a Venezuela y cómo ha resultado eso. Nos está yendo tan bien en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa y nosotros, quizás encontremos a alguien así en Irán", ha apuntado.