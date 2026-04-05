Irán.- AMP.- Trump confirma que EEUU ha rescatado al tripulante de un caza derribado que estaba desaparecido en Irán

July 7, 2025, Uscentcom Aor, Jordan: A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter aircraft with the 366th Fighter Wing during a combat patrol over the middle east as part of Operation Prosperity Guardian, July 7, 2025 in the USCENTCOM AOR. - Europa Press/Contacto/A1c Christopher Lyons/U.S Ai

Irán denuncia que las fuerzas de rescate norteamericanas han matado a cinco personas y herido a otras ocho

Un avión estadonunidense C-130 acaba destruido durante la operación

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que el Ejército norteamericano ha rescatado al tripulante del caza F-15 derribado este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del militar.

La operación ha ocurrido en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, según se extrae del relato de lo ocurrido proporcionado por los medios oficiales iraníes. La agencia semioficial Tasnim ha confirmado que la zona fue el escenario de la operación para rescatar al piloto y que en un momento dado hubo un intercambio de disparos que se ha saldado, por la parte iraní, con cinco muertos y ocho heridos cuyos nombres se han dado a conocer, no así su ocupación.

Los medios iraníes y las fuentes del diario estadounidense New York Times coinciden también en que al menos un avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación. Este aparato fue el enviado originalmente para transportar al militar rescatado fuera del país pero acabó inutilizado (según Irán por la actuación de sus fuerzas) y posteriormente destruido (según las fuentes del 'NYT', para impedir que los iraníes se hicieran con el avión.

El aviador fue evacuado finalmente en aviones de transporte de reserva, de acuerdo con el diario norteamericano.

"Ha sufrido algunas heridas, pero estará bien", ha informado Trump en un comunicado en redes, en el que ha avanzado algunos detalles de una de la "operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia" de Estados Unidos.

El tripulante del caza, "un coronel muy respetado", según el mandatario, está ahora "sano y salvo", después de pasar casi dos días tras las líneas enemigas "en las traicioneras montañas de Irán". El magnate estadounidense ha aclarado que el militar "nunca estuvo realmente solo", ya que el Ejército tenía localizada su posición durante todo ese tiempo.

"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo", ha asegurado, para subrayar a continuación que "jamás" abandonarán a un militar norteamericano.

Asimismo, Trump ha indicado que esta operación se suma al rescate exitoso del otro piloto que viajaba junto al coronel en la aeronave el mismo viernes, que Estados Unidos no había confirmado hasta ahora para no poner en riesgo la segunda operación de rescate.

"Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo", ha asegurado el presidente, que se ha mostrado orgulloso de las "más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia".

Para Trump, el hecho de que el Ejército haya podido llevar a cabo estas dos operaciones "sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido" demuestra que Estados Unidos ha alcanzado un dominio y una superioridad aérea sobre el espacio aéreo de Irán "abrumadores".

El caza F-15 en el que viajaba el soldado rescatado este domingo fue derribado el viernes mientras sobrevolaba Irán. Mientras que el otro tripulante que viajaba con él fue rescatado ese mismo día, el militar rescatado en la madrugada del domingo se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní.