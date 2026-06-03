May 25, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump inspects the columns of the North Portico of the White House in Washington DC on Monday, May 25, 2025,Image: 1105552549, License: Rights-managed, Restrictions: , M - Aaron Schwartz / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles que mantuvo un enfrenamiento verbal con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que llamó "puto loco", si bien ha minimizado el choque tras señalar que hay que parar la guerra en Líbano e insistir en que se ha entendido bien con Israel en el marco de la ofensiva en Irán.

"Sí, lo hice. No diría que estaba enfadado. Estaba un poco perturbado por su constante enfrentamiento con Líbano", ha confirmado el dirigente estadounidense sobre su choque con Netanyahu en declaraciones en el podcast de la periodista conservadora Miranda Devine.

"En cierto momento dije: quizá tengamos que detener esto. Tenemos que detenerlo", ha asegurado, si bien ha subrayado que ambos líderes han "trabajado bien juntos" en los últimos meses en el contexto de la guerra.

"Me gusta mucho Bibi y he trabajado muy bien con él. Yo soy un presidente en tiempos de guerra. Él es un primer ministro en tiempos de guerra, en una parte muy importante del mundo", ha reivindicado, insistiendo en que ambos lo han hecho "muy bien" y se han "entendido muy bien" en este tiempo.

Según informó el portal estadounidense Axios, la llamada entre Trump y Netanyahu para tratar la situación en Líbano fue de alto voltaje y evidenció las diferencias entre ambos en el contexto de la guerra en Oriente Próximo.

Llegado un punto, Trump afeó al primer ministro de Israel la renovada ofensiva israelí militar en Líbano llegando a increparle y llamarle "puto loco", tras asegurar que si no fuera por él estaría en la cárcel.

"Estás puto loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", afirmó el presidente estadounidense según dos fuentes conocedoras de la conversación. Este intercambio tuvo lugar cuando la ofensiva israelí amenaza con hacer descarrilar el proceso de negociación de Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz.

NETANYAHU: "COMO OCURRE EN LAS MEJORES FAMILIAS, TENEMOS DESACUERDOS TÁCTICOS"

Por su parte, el dirigente israelí en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC no ha negado el altercado verbal alegando que es fruto de "desacuerdos tácticos". "A veces, como ocurre en las mejores familias, tenemos desacuerdos tácticos. Pero siempre encontramos la manera de resolverlos. Y lo hacemos como grandes amigos", ha asegurado.

Así, Netanuyahu ha insistido en que Estados Unidos e Israel tienen "objetivos comunes" y coinciden en "las cuestiones fundamentales" en Irán como la meta de "poner fin al programa nuclear" de Teherán.

"Siempre hemos encontrado una manera de salir adelante. Tenemos muchísimos acuerdos", ha señalado, restando así importancia al choque dialéctico con Trump.