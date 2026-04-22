Irán.-AMP.- Trump defiende que Irán "no quiere que se cierre" Ormuz y asegura que solo quiere "guardar las apariencias"

16 April 2026, US, Washington: US President Donald Trump speaks to the media before boarding Marine One from the South Lawn of the White House, for the start of a trip to Las Vegas and Phoenix. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Irán "no quiere" que "se cierre" el estrecho de Ormuz, principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo por la cual transita alrededor de uno de cada cinco barriles de crudo, al tiempo que ha considerado que Teherán dice que "quiere que se cierre" porque busca "guardar las apariencias", dado el cierre perimetral de ese paso estratégico impuesto por Washington hace una semana.

"Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz sino que lo mantenga abierto para poder ganar 500 millones de dólares (425,75 millones de euros) al día, que es, por ende, lo que están perdiendo si se cierra", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual, ha añadido, Teherán "solo dice que quiere que se cierre" porque Estados Unidos "lo mantiene totalmente bloqueado (cerrado)".

En esa línea, el magnate republicano ha opinado que "Irán se está hundiendo económicamente", lo que, según ha argüido, hace que "quieran que se abra el estrecho de Ormuz de inmediato" al estar "desesperados por dinero".

"Pierden 500 millones de dólares al día. El Ejército y la Policía se quejan de que no les pagan. ¡SOS!", ha recalcado Trump en otra publicación a través del mismo canal.

Asimismo, tras aseverar que las autoridades de la República Islámica "simplemente quieren guardar las apariencias", el mandatario norteamericano ha señalado que "hace cuatro días" se le ha "acercado gente" afirmando que "Irán quiere abrir el estrecho (de Ormuz) de inmediato". No obstante, ha considerado, si ello ocurre "nunca habrá un acuerdo" con Teherán "a menos" que vuele "por los aires el resto del país, incluidos sus líderes".

Este mismo martes, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha afirmado que 28 embarcaciones han dado media vuelta o regresado a puertos iraníes desde la imposición del citado cierre perimetral que ha dejado la zona completamente bloqueada a la navegación. Esta situación ha sido calificada por las autoridades del país asiático como un "acto de guerra" y "violación" del alto el fuego pactado por Washington y Teherán a principios de abril.

Por su parte, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní confirmó en la tarde del pasado sábado el cierre del estrecho a todo buque civil, avanzando que únicamente lo levantará cuando Estados Unidos desista de su bloqueo de los puertos iraníes.