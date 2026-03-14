Irán.- AMP.-Trump dice que el Ejército de EEUU ha bombardeado la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán

March 12, 2026, Washington, Dc, United States: President DONALD TRUMP and First Lady MELANIA TRUMP hosted a Womenâ€s History Month observance at the White House on March 12, 2026. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el Ejército estadounidense ha efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, si bien ha señalado que no ha atacado su infraestructura petrolera "por decencia".

"Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Jark", ha anunciado en Truth Social, donde ha asegurado que "por decencia, (ha) decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla".

El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado en cambio con "reconsiderar" la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en "el paso libre y seguro" de los buques por el estrecho de Ormuz.

En este sentido, ha defendido que las fuerzas iraníes han quedado "sin capacidad alguna" para poder defenderse de los ataques estadounidenses. "¡No hay nada que puedan hacer al respecto!", ha espetado el mandatario norteamericano.

"Irán nunca tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Próximo ni, de hecho, al mundo. Las Fuerzas Armadas de Irán, y todos los demás involucrados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!", ha concluido su mensaje.

Apenas unas horas antes de este anuncio, Trump había descartado por el momento realizar un ataque contra el enclave estratégico situado en el golfo Pérsico. "No ocupa un lugar muy alto en mi lista de deberes", ha explicado en Fox News antes de recriminar que estas preguntas afectaban a su capacidad estratégica.

Estados Unidos insiste en intensificar la ofensiva en Irán, tras anunciar que este viernes será "el día más intenso", ha informado el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Dan Caine, tras hacer balance de los 6.000 objetivos atacados en los casi dos semanas de operación.