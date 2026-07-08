Irán.-AMP.- Trump duda de querer llegar a un acuerdo con Irán pero insiste en que no se hará con un arma nuclear

ANKARA, July 8, 2026 -- U.S. President Donald Trump attends the 2026 NATO Summit in Ankara, Trkiye, on July 8, 2026.,Image: 1115264025, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Mustafa Kaya / Xinhua News / Europa Press - Mustafa Kaya / Xinhua News / Europa Press / Contac

ANKARA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este miércoles dudas respecto a llegar a un acuerdo con Irán, aunque ha incidido en todo caso en que bajo ningún concepto se permitirá a Teherán que se haga con armas nucleares.

"Ya los conozco y no estoy seguro de querer llegar a un acuerdo con ellos. Podemos jugar a esos juegos, pero no estoy seguro de querer hacer un acuerdo", ha afirmado el presidente norteamericano en rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara.

En todo caso, Trump no ha querido avanzar cual será el siguiente escenario tras el repunte de las tensiones en las últimas horas, con una serie de ataques cruzados con Irán y el reproche mutuo de incumplimiento del acuerdo firmado en junio para una tregua de 60 días y la reapertura del paso de Ormuz.

El jefe de la Casa Blanca se ha limitado a señalar que el objetivo último de Washington es que la República Islámica no cuente con capacidades nucleares. "Nunca vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear, porque eso es mucho más importante que las cifras de las que usted habla", ha dicho en respuesta a un periodista que le preguntó por el alza del precio del petróleo por la reciente inestabilidad en Ormuz.

"Tengo que asegurarme de una cosa: que no tengamos a lunáticos controlando armas nucleares. Y eso ya lo hemos evitado. No hay manera de que tengan un arma nuclear", ha afirmado.

Después de unas declaraciones previas a la cumbre en la que dio por roto el acuerdo de alto el fuego y lanzó una retahíla de ataques contra los dirigentes iraníes, a los que llamó "escoria" y "gente enferma", Trump ha evitado grandes exabruptos contra Teherán y ha llegado ha incidir en que los líderes actuales son "mucho más racionales" que los anteriores.

"Que en el nivel uno o el nivel dos. El nivel uno ya pasó. El nivel dos ya pasó. Este es el nivel tres", ha indicado sobre los interlocutores de Washington. "Creo que son más racionales, pero, basándome en sus acciones durante la última semana o dos, no le están haciendo ningún favor a su gente", ha afirmado sobre el repunte de las tensiones.

AFIRMA SER "EL NÚMERO UNO" EN LA LISTA DE OBJETIVOS DE IRÁN

En este contexto, y después de que haya confirmado que no viajará de vuelta a Estados Unidos en el flamante nuevo avión presidencial que le regaló Qatar, Trump ha ironizado con los posibles riesgos de seguridad respecto a usar este transporte para salir de Ankara.

"Soy el número uno en la lista de personas a eliminar de Irán. Soy el número uno. Pero la verdad es que no me importa, porque estoy haciendo mi trabajo", ha defendido.

Así ha dicho que la nueva aeronave pararía en una base militar estadounidense, donde podría ser admirada por las tropas desplegadas en Europa. En un mensaje en redes sociales ha confirmado que esa parada sería la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, aunque ha evitado detallar si se trataba por cuestiones de seguridad.

En declaraciones anteriores, el líder estadounidense ha dado por terminado el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, si bien queda por ver las consecuencias prácticas de estas afirmaciones en un momento en el que la dinámica negociadora con Irán ha quedado seriamente perjudicada. "En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma", ha cargado.

Igualmente, a lo largo del día ha amenazado con que el Ejército estadounidense podría volver a atacar Irán esta noche. "Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche", ha afirmado el jefe de la Casa Blanca en otras declaraciones desde Ankara en los márgenes de la cumbre de la OTAN.