Trump exige a Israel e Irán el cese "inmediato" de los ataques

May 25, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump inspects the columns of the North Portico of the White House in Washington DC on Monday, May 25, 2025,Image: 1105552549, License: Rights-managed, Restrictions: , M - Aaron Schwartz / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado este lunes a Israel e Irán el cese "inmediato" de los ataques tras el cruce de bombardeos de las últimas horas que recrudece el conflicto y pone en jaque el alto el fuego pactado en abril.

"Israel e Irán deben dejar de 'disparar' de inmediato", ha señalado el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social, después del intercambio de ataques entre Irán e Israel desde la noche del domingo tras el recrudecimiento de los bombardeos israelíes en Beirut, Líbano, que eran una 'línea roja' para Teherán.

Así, Israel informó anoche del lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia su territorio en aparente represalia por el bombardeo sobre los barrios del sur de Beirut. A esta escalada le han seguido otros bombardeos del Ejército de Israel contra un complejo petroquímico en la provincia iraní de Juzestán, en el suroeste del país asiático, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber "respondido" con golpes contra "industrias similares" en Haifa.

A este respecto, Trump ha insistido en que Teherán y Tel Aviv paren los ataques después de que se haya posicionado en contra de que Israel tomara represalias por los ataques directos iraníes contra su territorio. Así, dijo que iba a pedirle al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no devuelva el ataque para facilitar así una salida negociada al conflicto.

Del mismo modo, emplazó a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo.

"Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", apuntó el mandatario estadounidense en declaraciones recogidas por medios norteamericanos.

TANTO ISRAEL COMO IRÁN BUSCAN UN ALTO EL FUEGO

En otro mensaje sobre la situación en Oriente Próximo, Trump ha apuntado que tanto Israel como Irán "buscan alcanzar un alto el fuego inmediato", por lo que ha vaticinado un resultado pronto, salvo que "la ignorancia o la estupidez" entren en escena.

"Las negociaciones finales sobre la paz siguen su curso, salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino", ha dicho, para recalcar que "las cosas deberían avanzar rápidamente" y reiterar que Estados Unidos mantendrá el "bloqueo" en el paso de Ormuz, con plena vigencia y efecto, hasta que se alcance un acuerdo definitivo".

El jefe de la Casa Blanca trata de salvar el alto el fuego pactado con Teherán hace dos meses cuando prosiguen las negociaciones para el cese de la guerra, en un momento en el que la guerra ha escalado después de que Irán lanzara tres oleadas de proyectiles contra el norte de Israel en respuesta a su ataque contra el sur de Beirut.