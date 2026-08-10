Trump exigirá una compensación a Irán por las víctimas de los conflictos en los que está implicado

August 6, 2026, Washington, District Of Columbia, United States: President DONALD TRUMP welcomes Team USA Olympians and Paralympians to the White House following the 2026 Milano Cortina Winter Olympic and Paralympic Games. - Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que exigirá una "indemnización" a Irán por "todas" las personas que han "matado y herido" y los "numerosos" conflictos en los que participan las autoridades iraníes.

"Yo también exijo una indemnización a Irán por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas colocadas en las carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos, liderados inicialmente por el general (Qassem) Soleimani, incluidas las familias de los fallecidos en el 'USS Cole' y las de otros miles de personas muertas en combate", ha señalado en sus redes sociales, donde ha anunciado que ha dado orden a sus "representantes para que incluyan esto de forma firme en todas y cada una de las futuras negociaciones" con el país asiático.

El inquilino de la Casa Blanca ha considerado "interesante" la idea de incluir una compensación en las conversaciones con Teherán tras asegurar que los negociadores iraníes reclaman una indemnización por los "daños" sufridos durante el "conflicto militar" en curso hace cinco meses.

El mandatario estadounidense ha aludido de este modo a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero --iniciada para impedir que tenga un arma nuclear-- y ha afeado que esta supuesta petición "nunca se mencionó en ninguna" de sus reuniones ni conversaciones.

Además, Trump ha defendido que deberían ser indemnizadas las familias de los manifestantes muertos por la represión en los últimos 50 años en Irán, incluyendo los de los últimos cinco meses.

Poco después, también en sus redes sociales, el presidente ha considerado que Irán "debería ser responsable de los daños y las muertes causadas a la población de Líbano, Siria, Yemen y Gaza".