Irán.- AMP.- Trump insta a los manifestantes en Irán a "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"

09 January 2026, US, Washington: US President Donald Trump shows off his new 'Happy Trump' lapel pin as he hosts the leaders of nearly two dozen oil companies in the White House East Room to discuss Venezuela. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este martes su apoyo a los manifestantes que protestan contra las autoridades en Irán, a los que ha pedido "mantener las protestas y tomar las instituciones", afirmando que "la ayuda está en camino".

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", ha afirmado el presidente estadounidense en un mensaje en su propia red social.

En este sentido, Trump ha indicado que "la ayuda está en camino", sin especificar más qué tipo de asistencia proveerá Washington a los manifestantes que están protagonizando fuertes protestas en el país desde hace semanas.

En todo caso, el mandatario norteamericano ha confirmado que cancela todos los encuentros con dirigentes iraníes "hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes".

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha reaccionado al mensaje del estadounidense con una breve publicación en su perfil de X. "Anunciamos los nombres de los principales asesinos del pueblo de Irán: Trump y (Benjamin) Netanyahu", ha manifestado, en referencia también al primer ministro israelí.

Estados Unidos viene mostrando su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes. La Casa Blanca afirmó este lunes que "la diplomacia siempre es la primera opción" para Trump, pero que no descarta ninguna alternativa, entre ellas un posible ataque a Irán.

La oleada de protestas en el país centroasiático ha sido duramente reprimida por las fuerzas de seguridad iraníes, que deja centenares de muertos y miles de detenidos, según grupos de Derechos Humanos.