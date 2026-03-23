February 20, 2026, Washington, Dc, USA: (NEW) US President Donald Trump speaks during a press conference at the White House. February 20, 2026, Washington, D.C., USA: The US Supreme Court struck down Donald Trump's sweeping global tariffs on Friday, under - Kyle Mazza, Kyle Mazza / Zuma Press / ContactoPhot

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que ha ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días, después de dar el sábado un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a dichos bombardeos contra instalaciones energéticas.

"Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo", ha dicho Trump, quien ha añadido en un mensaje en redes sociales que, a raíz de las mismas, ha ordenado este aplazamiento durante cinco días.

"A partir del tono y la franqueza de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he ordenado al Departamento de Guerra --en referencia al Departamento de Defensa-- que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", ha señalado.

Posteriormente, Trump ha mantenido conversaciones con varios medios estadounidenses ante los que ha afirmado que Irán "quiere alcanzar un acuerdo", sin que Teherán se haya pronunciado por ahora para confirmar si los contactos a los que hace referencia el mandatario han tenido lugar.

Así, la periodista Maria Bartiromo, de la cadena de televisión Fox News, ha desvelado que Trump ha asegurado que las últimas conversaciones tuvieron lugar durante la noche del domingo y que en las mismas estuvieron implicados el enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del inquilino de la Casa Blanca.

Trump ha quitado hierro además a las informaciones de medios oficiales iraníes sobre la inexistencia de estos contactos, citando fuentes oficiales, sin que el Gobierno de Irán haya reaccionado por ahora ni se haya posicionado oficialmente al respecto.

Tras el mensaje de Trump en redes sociales, fuentes gubernamentales iraníes citadas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, han reseñado que "no ha habido conversaciones entre Irán y Estados Unidos" y que "las afirmaciones de Trump son mentira".

Asimismo, han recalcado que "la humillante retirada de Trump a la hora de atacar la infraestructura eléctrica de Irán se debe a la amenaza creíble, decisiva y aplastante por parte de las Fuerzas Armadas sobre una respuesta", antes de añadir que la postura de Teherán sobre el estrecho de Ormuz "no ha cambiado ni cambiará".

En esta línea, fuentes de seguridad citadas por la agencia iraní Tasnim han recalcado que "Trump ha dado marcha atrás en un ataque contra infraestructura crítica de Irán debido a que las amenazas militares iraníes son creíbles". "La presión de los mercados financieros y el riesgo de impagos de las deudas en Estados Unidos y Occidente han aumentado, lo que supone otro factor importante para esta retirada", han argumentado.

"Desde el inicio de la guerra hasta hoy han sido enviados mensajes a Teherán por parte de algunos mediadores, con una respuesta clara de que seguiremos defendiéndonos hasta lograr la disuasión necesaria", han explicado. "No ha habido negociación y no hay negociación. Esto es parte de una guerra psicológica", han recalcado estas fuentes.

Además, han hecho hincapié en que "el estrecho de Ormuz no volverá a la situación previa a la guerra ni se calmarán los mercados energéticos". "El ultimátum de cinco días de Irán significa que su régimen mantiene su programa de crímenes contra la población, por lo que seguiremos respondiendo de forma extensa y defendiendo el país", han apostillado.

El propio Trump dio el sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, asegurando que, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país y advirtiendo de que habrá "una destrucción total". "La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", sostuvo.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este lunes de que está "decidida a responder a cualquier amenaza" y ha recalcado que, en caso de que Trump materialice su amenaza, Teherán atacará "las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses", así como "la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos --incluidos 210 niños--, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos.