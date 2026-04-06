April 6, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks to the press as he and first lady Melania Trump host the 2026 White House Easter Egg Roll, on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on - Daniel Heuer - Pool via CNP / Zuma Press / Contact

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado este lunes el ultimátum que termina el martes por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz y ha advertido de que el país entero "puede ser arrasado en una noche", que podría ser la de mañana.

"El país entero puede ser arrasado en una noche y podría ser la de mañana", ha afirmado Trump durante una rueda de prensa en Washington. "Tenemos un plan que cuenta con el poder de nuestros ejércitos. Para las 24.00 en punto cada puente de Irán estará arrasado. Cada central nuclear estará inoperativa, en llamas, con explosiones y jamás podrá volver a ser utilizada", ha añadido.

El inquilino de la Casa Blanca ha resaltado que la reapertura del estrecho de Ormuz es "una gran prioridad" y ante la pregunta de si aceptaría que Irán cobrara un peaje por el paso de buques se ha revuelto para plantear que debería ser Estados Unidos el que cobrara. "Mejor lo hago yo que permitir que lo hagan ellos" porque "hemos ganado", ha indicado.

Durante la rueda de prensa, Trump ha sido interrogado por el hecho de que estos bombardeos puedan ser considerados como crímenes de guerra, a lo que ha respondido que los propios iraníes "están dispuestos a sufrir por su libertad". "Los iraníes dicen, y tenemos muchos mensajes interceptados, 'por favor, seguid bombardeando' y las bombas caen al lado de sus casas (...). Todo lo que os puedo decir es que quieren libertad", ha asegurado.

El secreario de Defensa, Pete Hegseth, ha participado en la rueda de prensa y ha insistido en las amenazas de bombardeos generalizados si se cumple el plazo del ultimátum sin un acuerdo. "Irán tiene que elegir. Elegid bien porque este presidente no está jugando. Se lo podéis preguntar a (Qasem) Soleimani, a (Nicolás) Maduro, a Jomeini", ha argumentado en referencia al fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini, cuando presumiblemente quería nombrar al líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido en el primer día de los bombardeos estadounidenses sobre Irán, el 28 de febrero.

Hegseth ha destacado además que están incrementando el número de ataques sobre suelo iraní. "Hoy hemos tenido el mayor volumen de ataques desde el primer día de esta operación. Mañana serán incluso más", ha explicado.

CRÍTICAS A LOS ALIADOS

Trump ha aprovechado la rueda de prensa para cargar de nuevo contra aliados como Japón, Corea del Sur o los países de la OTAN por no colaborar en los bombardeos.

"Cuando los necesitábamos... No los necestábamos de todas foramas. No han ayudado nada, sino al contrario. Se han quitado de en medio para no ayudar. Ni siquiera quieren darnos las pistas de aterrizaje", ha planteado. Para Trump, "todo comenzó con Groenlandia". "Queremos Groenlandia. No quieren dárnosla", ha argüido.

Fuera de la Alianza Atlántica ha mencionado a países como Australia, Japón o Corea del Sur y ha recordado a los 50.000 militares desplegados en Japón o los 45.000 de Corea del Sur "para defenderlos de Corea del Norte". "Si un presidente que no voy a mencionar hubiera hecho su trabajo, Kim Jong Un no tendría armas nucleares ahora", ha argumentado.

En cambio, ha destacado la "excelente" respuesta de países como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, aunque ha recordado que los kuwaitíes "han derribado tres de nuestros aviones" y ha cuestionado cómo manejan los "bellos" misiles Patriot estadounidenses.