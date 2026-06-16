Irán.-AMP.- Trump señala que el acuerdo deja "claro" que Irán "no desarrollará ni comprará" armas nucleares

June 15, 2026, Evian-Les-Bains, Haute-Savoie, France: EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 15, 2026: A close-up portrait of U.S.A President Donald Trump as he enters the HÃtel Royal. Tight security protocols frame the arrival of the American President at the l - Europa Press/Contacto/Marco Cordone

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán es "justo" y "bueno" insistiendo en que no implica inversiones ni pagos a Teherán y consolida que la República Islámica no desarrolle ni adquiera armas nucleares.

En declaraciones junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, en los márgenes de la cumbre del G7, que se celebra en Évian, Francia, Trump ha indicado que el acuerdo cerrado con Irán "debería tener éxito", subrayando que tras la firma prevista para el viernes se pasará a una segunda etapa que "en realidad será más fácil", en relación a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

"Tenemos un acuerdo que es justo. Es un buen acuerdo", ha indicado, para señalar que no implica inversiones ni pagos a Irán. "Tenemos el derecho de entrar algún día y hacer algo si yo quiero hacer algo o si alguien quiere hacer algo. Pero no estamos invirtiendo dinero. No tenemos ninguna obligación de invertir dinero en Irán", ha argumentado.

En este sentido, el líder estadounidense ha vuelto a cargar contra el acuerdo alcanzado con Teherán durante la etapa de Barack Obama en la Casa Blanca. "Nosotros no pagamos por ello como hizo Obama. Él pagó miles de millones de dólares. Fue una locura", ha añadido.

IRÁN NO TENDRÁ NI ADQUIRIRÁ ARMAS NUCLEARES

"Lo que merece atención, lo único que realmente me importa es que Irán nunca tendrá un arma nuclear", ha subrayado el jefe de la Casa Blanca para insistir en que esto queda reflejado en el acuerdo de "forma clara y contundente".

"No la van a desarrollar, no la van a comprar y no van a hacer nada relacionado con ella. Y si lo hacen las consecuencias serían increíbles", ha explicado el dirigente norteamericano, quien ha desvelado que uno de los puntos de fricción antes de cerrar el acuerdo era que incluyera no solo el veto a desarrollar armas nucleares sino a comprarlas.

Según Trump, eso "llevó un par de días más de negociaciones". "Finalmente acordamos que no la desarrollarán, no la adquirirán, no la comprarán ni harán ninguna otra cosa para obtener un arma nuclear. Y si lo hacen, se desatará el infierno sobre ellos", ha avisado.

Respecto a los objetivos iniciales de la ofensiva estadounidense contra Irán, que en un primer momento se fijó el cambio de régimen en la República Islámica, el mandatario norteamericano ha incidido en que no está enfocado en eso, si bien ha defendido que 'de facto' se ha producido tras la muerte de la cúpula política y militar en bombardeos de Estados Unidos e Israel.

"Nunca me ha importado el cambio de régimen, nunca ha formado parte de esto. Pero supongo que se podría decir que hay un cambio de régimen porque el primer grupo ya está muerto, el segundo grupo también está muerto, y una parte del tercer grupo ha desaparecido", ha dicho sobre los líderes iraníes, para recalcar que ahora Washington trata "con personas muy racionales".

"Fue agradable negociar con ellos", ha dicho sobre los interlocutores iraníes a quienes ha descrito como "personas fuertes e inteligentes". "De hecho, creo que son más inteligentes que el primer y el segundo grupo. Pero no están radicalizados y están buscando ayudar a su país", ha resumido.

NETANYAHU TIENE QUE ACTUAR CON MÁS RESPONSABILIDAD EN LÍBANO

Preguntado sobre el escenario de que Israel descarrile el acuerdo alcanzado con Irán ante su intención de no retirarse de Líbano, el dirigente estadounidense ha apostado por que el pacto sobrevivirá ya que la guerra en Líbano es una cuestión "menor" en comparación con el conflicto con Irán.

"Tenemos ese pequeño problema que siempre vuelve a aparecer, y es Hezbolá", ha reconocido sobre el grupo milicia chií apoyado por Irán y que Israel combate en el sur del país vecino, argumento principal que usa para mantener su campaña militar.

En todo caso, ha insistido en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debe actuar con "más responsabilidad respecto a Líbano", afeando que el Ejército israelí lleva "demasiado tiempo" combatiendo a Hezbolá.

"Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbolá y está muriendo demasiada gente. No hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscas a alguien, porque hay muchas personas en esos edificios y no todas pertenecen a Hezbolá, eso se lo puedo asegurar", ha indicado, cuestionando la estrategia militar israelí en el país vecino, en particular los ataques contra Beirut tan solo horas antes del acuerdo entre Washington y Teherán.

"No fue en la zona sur; fue en Beirut. No me gustó nada y se lo hice saber. No me gustó en absoluto", ha declarado. "No me gustó que lanzara un ataque por algo muy menor relacionado con algunos drones que fueron lanzados. Vi ese ataque, fue algo brutal, fue demasiado", ha añadido.

Si bien ha descartado problemas con Netanyahu, insistiendo en que ambos mantienen una "gran" y "eficaz" relación. "Sin nosotros, sin Estados Unidos, no existiría Israel. Sin mí, no existiría Israel, porque ningún otro presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo hice", ha expuesto.

De todos modos, el líder norteamericano ha vuelto a pedir moderación a Israel de cara a su campaña en Líbano, con vistas a mantener el acuerdo alcanzado con Teherán. "He tenido una gran relación con Bibi, pero ahora Bibi tiene que actuar con más responsabilidad respecto a Líbano", ha destacado.

En este contexto, el jefe de la Casa Blanca ha desvelado que le "sugirió" a Israel que, ante la continua ofensiva contra Hezbolá, "dejara que Siria se ocupara" del grupo armado. "Sinceramente, creo que harían un mejor trabajo", ha argumentado, tras señalar al presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, por su "trabajo extraordinario unificando el país". "Y es muy duro con Hezbolá", ha incidido.

Según ha defendido, Siria "es muy capaz" y Al Shara ha sido "muy bueno" en su relación con Washington. "Ha protegido y cumplido todo lo que le he pedido. Y si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, él lo hará. Siria hará el trabajo", ha concluido.