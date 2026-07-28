Irán.- AMP.- Ucrania advierte a Irán de que se abstenga de brindar "cualquier apoyo" a Rusia en la guerra

July 16, 2026, Kyiv, Ukraine: Minister of Foreign Affairs of Ukraine Andrii Sybiha attends a joint news conference with Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkiye Hakan Fidan following their meeting, Kyiv, Ukraine, July 16, 2026. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk

Asegura que no los civiles no son su objetivo, tras atacar un carguero iraní en el mar Caspio el pasado fin de semana

Teherán reclama a Kiev una "compensación" por la muerte del marinero iraní en el ataque

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha advertido este martes a Irán de que se abstenga de brindar "cualquier apoyo" a Rusia en el conflicto con Ucrania en una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en la que ha defendido su objetivo de "contrarrestar la agresión rusa".

"Llamé al ministro de Exteriores de Irán (...) para mantener una conversación franca. La diplomacia consiste en el diálogo directo, incluso cuando resulta difícil (...) He hecho hincapié en la necesidad de abstenerse de cualquier medida que agrave la situación, así como de poner fin a cualquier apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania", ha indicado en sus redes sociales. "Esta guerra es ilegal y debe terminar", ha remachado.

Sibiga ha señalado que Kiev quiere "evitar una escalada innecesaria" y que "todas las acciones de Ucrania tienen como único objetivo defender (el) país de la agresión rusa". "Nuestro objetivo es contrarrestar la agresión rusa, que es la causa fundamental de todos los incidentes, y es Rusia quien asume toda la responsabilidad por todas las provocaciones y las víctimas", ha reiterado.

En este sentido, el ministro ha asegurado ante su par iraní que las fuerzas ucranianas "en ningún momento han tenido la intención de atacar a buques civiles ni a la población civil", unas declaraciones que llegan después de que Teherán haya denunciado un ataque lanzado por Kiev el pasado sábado contra un carguero iraní en el mar Caspio, que mató a un marinero, y asegurara que no quedaría "impune".

"Nuestra postura sigue siendo la misma: Europa y Oriente Próximo merecen estabilidad, seguridad y paz", ha afirmado Sibiga.

Aragchi, por su parte, ha confirmado en sus redes sociales la llamada del ministro ucraniano, a quien ha reclamado el resarcimiento por la muerte del ciudadano iraní en el ataque de Kiev.

"El ministro de Exteriores de Ucrania me ha asegurado que el ataque contra un buque iraní no fue intencionado y que Ucrania no busca una escalada. Irán tampoco busca una escalada, pero ha dejado claro que cualquier ataque contra nuestros ciudadanos o intereses es inaceptable. Debe haber una compensación por las pérdidas", reza el mensaje del jefe de la diplomacia iraní.