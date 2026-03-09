Irán.- AMP.- Ucrania envía al primer equipo de expertos contra drones iraníes a proteger bases de EEUU en Jordania

March 8, 2026, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy participates in a joint briefing with Prime Minister of the Netherlands Rob Jetten, who is on an official visit, following their meeting in Kyiv, Ukraine, March 8, 2026. - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este lunes que los primeros expertos ucranianos en defensa contra drones iraníes han puesto rumbo a Jordania para proteger los intereses estadounidenses ahí, después de que Washington reclamara su ayuda, en base a la experiencia adquirida durante la guerra con Rusia.

Un equipo ucraniano partió hacia la región un día después de que Estados Unidos solicitara su apoyo, un extremo que no ha confirmado la Casa Blanca. "Reaccionamos de inmediato. Dije, 'sí, por supuesto, enviaremos a nuestros expertos'", ha confirmado Zelenski en una entrevista para el diario 'The New York Times'.

Zelenski ha destacado que ha estado recibiendo peticiones de ayuda de varios líderes de la región y si bien se ha comprometido a poner a su disposición los conocimientos que las fuerzas ucranianas han adquirido contra drones iraníes durante estos años, ese apoyo está supeditados las propias necesidades internas.

De igual forma, ha vuelto a incidir en que ese apoyo podría ser respondido por los países de Oriente Próximo con campañas de prisión hacia Rusia, en un intento por alcanzar un alto el fuego, a la espera todavía de que se reanuden las conversaciones con Rusia, paralizadas tras el estallido de la guerra en la región.

SOLICITUDES DE AYUDA DE HASTA ONCE PAÍSES

Zelenski ha encabezado este lunes un gabinete de seguridad en el que han abordado las consecuencias que la guerra en Oriente Próximo puede tener para su país. "Los problemas son complejos, todos estos acontecimientos (...) afectan directamente a Europa y, en particular, a Ucrania", ha advertido.

Además de analizar las posibles consecuencias que una duración prolongada del conflicto puede tener para Ucrania, Zelenski y los suyos han examinado "en detalle" las varias solicitudes que han recibido para colaborar en la defensa contra los drones iraníes, según ha detallado en redes sociales.

Zelenski ha destacado que han sido once las peticiones de ayuda de países vecinos de Irán, pero también europeos, así como de Estados Unidos. "Ucrania está dispuesta a responder positivamente a las solicitudes de quienes nos ayudan a proteger la vida de los ucranianos y la independencia. Ya hemos respondido a algunas de ellas con soluciones específicas y apoyo concreto", ha explicado.

"El régimen iraní no debe obtener ninguna ventaja sobre los defensores de la vida, y todos debemos trabajar juntos para lograr que se estabilice tanto la región como en los mercados globales", ha dicho Zelenski, que ha vuelto a defender las iniciativas que Kiev viene presentando para contrarrestar estos ataques.

"El mundo es definitivamente más fuerte que cualquiera que intente desestabilizarlo. Esperamos que nuestros socios sean lo suficientemente decisivos", ha concluido.