Los ministros de Exteriores de la UE reunidos este jueves en Bruselas - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete han cerrado este jueves un acuerdo político para designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.

"La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de tomar la medida decisiva de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista", ha informado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

La decisión unánime, que ha tenido lugar durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne este jueves en Bruselas a los ministros de Exteriores de los Estados miembro, es de carácter político, si bien quedan algunos flecos legales que habrá que cerrar antes de que puedan entrar en vigor, según han informado fuentes europeas a Europa Press.

Esta designación llega horas después de que la propia Kallas expresara que esperaba de la reunión de este jueves un acuerdo de los Veintisiete para incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas, alegando que enviaría un mensaje a Irán sobre que "si reprimes al pueblo, tiene un precio y serás sancionado por ello".

Hasta este miércoles, había un grupo pequeño de países que habían mostrado sus reticencias alegando que supondría la ruptura total de las relaciones con Teherán, y podría poner en una situación complicada a los ciudadanos europeos desplazados al país de Oriente Próximo.

No obstante, tras el cambio de opinión de Francia --uno de los países más escépticos en un primer momento--, y de España, que hasta este miércoles no dijo que apoyaría la medida, se ha ido allanando el camino a lo largo de este jueves para que finalmente se alcance el consenso en la definición como terrorista de este grupo paramilitar, encuadrado en el aparato represivo iraní.

"ES LA DECISIÓN CORRECTA"

Una de las primeras en reaccionar a la decisión de los ministros de la UE ha sido la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, una de las voces más críticas en Bruselas contra el régimen ayatolá, llegando incluso a prohibir la entrada al Parlamento Europeo a los diplomáticos iraníes.

"Europa se pone de pie para ser tomada en cuenta. Designar a la opresiva Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní como una organización terrorista es la decisión correcta, que incluso hace unas semanas muchos decían que era imposible", ha celebrado la jefa de la Eurocámara.

Acto seguido, ha dicho estar "orgullosa" del "esfuerzo sostenido y unificado del Parlamento Europeo" que ha ayudado a impulsar este avance. "Ahora es momento de mantenerse firmes. Irán será libre", ha indicado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su lado, ha celebrado el paquete de sanciones contra Irán aprobado a mediodía de este jueves, así como la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

"Ya era hora. 'Terrorista' es de hecho como se llama a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo. Europa apoya al pueblo de Irán en su valiente lucha por la libertad", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.