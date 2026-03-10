March 5, 2026, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy speaks during a joint briefing with government officials in Kyiv, Ukraine, on March 5, 2026 - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que Rusia puede fomentar que se alargue la guerra en Oriente Próximo para evadir las sanciones y lucrarse con los cambios en los precios del gas y el petróleo, una vez Washington ha levantado ya en algunos casos las restricciones a la compra de combustible ruso.

Zelenski cree que Rusia "está calculando" actualmente cómo "aumentar los riesgos de una guerra prolongada en Oriente Próximo y la región del Golfo para reducir al máximo la presión" sobre ella, así como "evadir las sanciones" y "obtener recursos adicionales gracias a las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas".

"Hay datos que indican la intención de Rusia de hablar sobre el levantamiento total de las sanciones al sector energético", ha aseverado el presidente ucraniano en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha adelantado que responderá con sus propias medidas para contrarrestar estas pretensiones.

En medio de la guerra en Oriente Próximo, Estados Unidos anunció que levantaría las sanciones al petróleo de algunos países para controlar los precios, aunque no precisó de quienes se trataría, y concedió, por ejemplo, un permiso de 30 días para que las refinerías indias tuviera acceso al petróleo ruso.

En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió proteger la navegación a través del estrecho de Ormuz --esta ruta supone el trasiego del 20% de la producción mundial de petróleo-- y amenazó a Irán con ataques aún mayores si interrumpía el suministro de combustible.

CONVERSACIONES CON RUSIA POSPUESTAS

Zelenski ha contado también este martes que se había establecido continuar las conversaciones con Rusia la semana pasada en Turquía, pero Estados Unidos decidió posponerlas debido a la guerra en Oriente Próximo.

"Estábamos dispuestos a ir a Turquía, fue la parte estadounidense la que pospuso esta reunión", ha dicho a los medios. "Para todos, incluso en Oriente Próximo, la guerra es un desafío; sin embargo, todos afirman que el diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania es importante, una prioridad para todos", ha señalado.

Así, Zelenski ha detallado que la nueva ronda de diálogos estaba prevista para el martes y el miércoles de la semana pasada, una vez se hizo imposible que Emiratos Árabes Unidos pudiera volver de nuevo a servir de sede y que Washington propuso organizar el encuentro para esta semana.