Los 27 acuerdan nuevas sanciones contra Irán y le dificultan el acceso a componentes para drones y misiles

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, al inicio del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este jueves en Bruselas - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete han aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Irán en respuesta a la represión del régimen de Teherán contra los manifestantes, que a lo largo de las últimas semanas se ha cobrado la vida de miles muertos, y abordarán esta tarde la designación como organización terrorista de la Guardia Revolucionaria, según han informado fuentes europeas a Europa Press.

En concreto, el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de este jueves ha acordado añadir en el régimen de sanciones por violaciones de los Derechos Humanos a un total de 21 personas vinculadas al Gobierno de Irán y que son responsables de la represión interna de la población civil, según un reglamento publicado esta misma tarde en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Entre esas personalidades, a las que también se les prohíbe la entrada a territorio europeo y se les congelan sus activos, hay miembros del Gobierno, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Revolucionaria Islámica, así como de otras entidades responsables de la censura de Internet.

Destacan en ese listado el ministro del Interior de Irán y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Eskandar Momeni; el fiscal general iraní, Mohammad Movahedi-Azad; el jefe de la Policía de Seguridad Pública, Seyed Majid Feiz Jafari; o el comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales Saberin Takavar de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmad Ali Faizullahi.

Junto a ellos, las medidas coercitivas se extienden al aparato militar, judicial y de control digital del régimen, incluyendo al magistrado presidente del Tribunal Revolucionario, Iman Afshari, al miembro del Consejo Supremo del Ciberespacio Rasoul Jalili, y a Ruhollah Momen Nasab, jefe en Teherán de la Oficina Central para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio y uno de los artífices de la censura en Internet.

A un total de 15 personas se suman otras cuatro organizaciones como la Autoridad Reguladora del Sector Audiovisual (SATRA), la Organización Seraj para el Ciberespacio o el Instituto Masaf; así como otras dos empresas tecnológicas, Yaftar Pazhohan Pishtaz Rayanesh y Douran Software Technologies.

SANCIONES CONTRA DRONES Y MISILES

Los Veintisiete también han aprobado la propuesta de la Comisión Europea para dificultar a Teherán el acceso a componentes para la producción de drones y misiles. Esta medida la propuso la semana pasada la Comisión Europea, alegando que servirá para "limitar aún más la capacidad de Irán" para "alimentar la continua agresión de Rusia contra Ucrania".

Van dirigidas contra cuatro individuos y seis organizaciones por el apoyo militar de Irán a la invasión rusa de Ucrania y a grupos y entidades armados en la región de Oriente Próximo y el mar Rojo, según se lee otro reglamento publicado en el DOUE.

Entre las personas añadidas a la lista de sanciones de la UE se encuentran el director de la empresa SMIG, Amir Radfar, compañía que supervisa el desarrollo y producción de misiles balísticos de Irán; o el consejero delegado de Fanavaran Sanat Ertebatat Company, Hosseim Hemsi, empresa privada que suministra componentes electrónicos críticos y sistemas de guiado resistentes a las interferencias a la Guardia Revolucionaria.

Las sanciones también afectan al consejero delegado de Sahara Thunder, Hossein Bakshayesh, así como a la propia empresa, que actúa como sociedad pantalla del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL) y suministra vehículos aéreos no tripulados (VANT), entre otras cosas.

Lo mismo sucede con Armin Ghorsi Anbaran, miembro del consejo de administración de Fanavaran Sanat Ertebatat Company (FSE), una empresa privada que suministra componentes electrónicos críticos y sistemas de guiado resistentes a las interferencias a la Guardia Revolucionaria.

EL DEBATE SOBRE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA, ESTA TARDE

Con todo, aún queda por saber qué ocurrirá con la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, si bien es un tema que los ministros de Exteriores de la UE tratarán esta tarde tras el almuerzo que mantendrán con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, según han detallado fuentes europeas.

Estas sanciones llegan horas después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, apuntara a que espera que los ministros de Exteriores de los Veintisiete acuerden incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas, ya que enviaría un mensaje a Irán sobre que "si reprimes al pueblo, tiene un precio y serás sancionado por ello".

Tras el reciente cambio de opinión de Francia --uno de los países más escépticos en un primer momento--, y de España, que hasta este miércoles no dijo que apoyaría la medida, los Veintisiete están cerca de incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, una decisión para que la se necesitará la unanimidad de los Veintisiete.