Araqchi parte hacia Moscú tras una breve escala en Pakistán, sede de las negociaciones con EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha partido este domingo desde Pakistán hacia Rusia tras una breve escala en Islamabad, sede de las negociaciones abiertas con Estados Unidos para intentar poner fin al conflicto bélico.

"El ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araqchi, ha partido hacia Rusia al frente de la delegación diplomática", ha informado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

El viaje a Moscú permitirá a Araqchi reunirse con "altos cargos" de la Federación Rusa, abordar las relaciones bilaterales y "los acontecimientos regionales e internacionales". Más tarde, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que Araqchi se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Araqchi ha comenzado el día en Omán, adonde llegó el sábado procedente de Pakistán, y ha regresado a Islamabad en un desplazamiento imprevisto que trastoca la agenda de su gira diplomática.

Fuentes diplomáticas paquistaníes citadas por la cadena de televisión Geo TV han indicado que Araqchi se ha reunido durante su breve estanciacon dirigentes civiles y militares como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas paquistaníes, Asim Munir.

El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha anunciado el levantamiento de las restricciones al tráfico en torno al Hotel Serena y la Zona Roja de Islamabad en un indicio del final de los contactos.

Parte de la delegación que acompañaba al ministro ha regresado a Teherán desde Omán, según medios oficiales iraníes, que destacan que volvieron a reunirse de nuevo con Araqchi en Pakistán tras "mantener consultas y recibir las instrucciones necesarias en cuestiones relativas al fin de la guerra".

Araqchi se ha encontrado este domingo con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said, según ha informado el propio ministro de Exteriores iraní en redes sociales. También ha dado cuenta de que en las últimas horas de que ha mantenido contactos telefónicos con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; de Egipto, Badrer Abdelati; de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan; de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, y de Francia, Jean-Noël Barrot.

El alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.