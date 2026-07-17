Ascienden a ocho los muertos y casi 20 los heridos en ataques de EEUU contra el sur de Irán

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han perdido la vida y 19 han resultado heridas en Irán por causa de los ataques perpetrados durante la noche de este jueves por Estados Unidos contra el sur del país asiático, en la que se ha perfilado como la sexta jornada consecutiva de bombardeos contra la República Asiática.

El ataque que más vidas se ha cobrado ha tenido lugar en el condado de Jamir, en la provincia de Fars --apenas separada del litoral del golfo Pérsico--, donde han sido bombardeados al menos seis puentes de la zona. En él, según ha informado la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan en el último balance recogida por la agencia de noticias Fars, han muerto al menos siete personas, así como resultado heridas otras nueve.

A ello, la misma institución ha lamentado que una persona ha fallecido y ocho más han resultado heridas, después de otra oleada de ataques aéreos lanzada contra un barrio residencial en Bandar Abbas, donde una torre de comunicaciones también ha resultado afectada provocando cortes de electricidad en la zona.

También en Bandar Abbas se han registrado dos heridos a propósito de un ataque contra el nudo ferroviario de la ciudad. No obstante, los daños en la infraestructura han sido "mínimos".

EEUU DICE HABER ATACADO "DECENAS" DE OBJETIVOS

El Ejército estadounidense, que ha afirmado haber dado comienzo a esta nueva andanada de ataques a las 21.00 horas (hora peninsular española) con el fin de "debilitar aún más las capacidades militares iraníes", ha asegurado haber completado la misma alcanzando "decenas de objetivos militares" en Irán.

"Las fuerzas estadounidenses, entre las que se incluyen aviones de combate, drones y buques de guerra, lanzaron munición de precisión que alcanzó a decenas de objetivos militares iraníes, tales como instalaciones de vigilancia costera y de defensa aérea, infraestructura logística militar y capacidades marítimas", ha anunciado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado.

A ello, el órgano castrense ha sumado que, actualmente, "más de 50.000 militares estadounidenses operan en todo Oriente Próximo y se mantienen vigilantes, letales y preparados".