Irán.- AMP2.- El Consejo de Seguridad de la ONU pide el cese "inmediato" de los ataques de Irán contra países del Golfo

Rechaza una resolución a propuesta de Moscú que pide un alto el fuego a "todas las partes"

Teherán acusa a EEUU e Israel de querer "invertir el papel de víctimas y agresores" y habla de "revés para la credibilidad del Consejo"

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) que condena los ataques de Irán contra siete países de la región y pide su cese "inmediato".

El texto --aprobado por 13 votos a favor y dos abstenciones, las de China y Rusia-- exige el "cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania", mientras que determina que "tales actos" llevados a cabo por Teherán "constituyen una violación del Derecho Internacional", así como una "seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

"Condena además que se hayan atacado zonas residenciales, que se hay atentado deliberadamente contra bienes de carácter civil y que los ataques hayan causado bajas civiles y daños a edificios civiles; y expresa su solidaridad con estos países y sus pueblos", señala, agregando que reiteran su "firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia" de los citados países.

Asimismo, la resolución condena toda acción o amenaza de Irán encaminada a cerrar, obstaculizar o perturbar de cualquier forma la navegación internacional en el estrecho de Ormuz o a amenazar la seguridad marítima en el estrecho de Bab al Mandeb, recordando que "debe respetarse el ejercicio de los derechos y libertades de navegación de los buques mercantes y comerciales".

"Afirma que cualquier intento de impedir el paso en tránsito legítimo o la libertad de navegación en estas vias navegables internacionales constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales; y exhorta a Irán a que se abstenga inmediatamente de cualquier acción o amenaza, de conformidad con el Derecho Internacional", reza el texto, apoyado por hasta 135 países.

En este sentido, toman nota "de que los Estados Miembros, conforme al Derecho Internacional, tienen derecho a defender a sus buques de ataques y provocaciones". De igual forma, el texto pide a Irán que ponga "fin inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos, incluido a través del uso de proxys".

Tras la votación, el embajador de Bahréin ante Naciones Unidas, Yamal Alrowaiei --en nombre del GCC-- ha afirmado que el apoyo de la comunidad internacional a la resolución "refleja una conciencia colectiva del peligro del injusto ataque iraní" contra los países del Golfo y prueba que el Consejo "está comprometido con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

"Nuestra región en los últimos días ha sido testigo de una serie de ataques injustos que han apuntado a instalaciones civiles, infraestructura civil y áreas residenciales en varios estados regionales. Causaron bajas y heridas entre civiles inocentes. La aprobación hoy de esta resolución confirma que la comunidad internacional está unida para abordar y hacer frente a estos actos hostiles", ha aseverado.

Por su parte, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha manifestado su "profundo pesar" por la adopción de un texto que "supone un grave revés para la credibilidad del Consejo y deja una mancha imborrable en su historial".

"Este es un día muy lamentable para el Consejo de Seguridad y para la comunidad internacional. La decisión adoptada hoy. La decisión tomada hoy representa un abuso flagrante de poder. (...) Esta resolución es una injusticia manifiesta contra mi país, la principal víctima de un claro acto de agresión. Distorsiona la realidad sobre el terreno e ignora deliberadamente las causas profundas de la crisis actual", ha declarado antes de acusar a Estados Unidos y a Israel de querer "invertir el papel de víctimas y agresores".

En esta línea, ha recordado que fue precisamente Washington quien inició junto a las autoridades israelíes la ofensiva sorpresa contra territorio iraní el pasado 28 de febrero. "El Estado responsable de la brutal guerra de agresión contra mi país, el régimen de Estados Unidos, se sienta al otro lado de esta sala como presidente del Consejo, abusando de su posición mientras obstaculiza todos los esfuerzos por poner fin a esta guerra bárbara contra el pueblo e impide que el Consejo cumpla con su mandato", ha denunciado.

RECHAZA UNA RESOLUCIÓN QUE PIDE A "TODOS" QUE DETENGAN SUS ATAQUES

En la misma jornada, el Consejo de Seguridad ha rechazado una resolución propuesta por Rusia que insta a "todas las partes a detener inmediatamente sus actividades militares y abstenerse de una mayor escalada en Oriente Próximo y más allá", apelando al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.

El texto, a diferencia de la resolución del GCC, condena "todos" los ataques contra civiles e infraestructuras de civiles y no exclusivamente los de Teherán, mientras emplaza a "a todas las partes concernidas a regresar a las negociaciones sin más demora y a hacer pleno uso de los medios políticos y diplomáticos".

La resolución, que ha sido rechazada con cuatro votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, subraya además "la importancia de garantizar la seguridad de todos los Estados de la región".