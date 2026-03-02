Irán.- AMP2.- Decenas de muertos en ataques de Israel contra Líbano tras el lanzamiento de un proyectil por Hezbolá

March 1, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Thousands gathered in BeirutA?ââ?s southern suburbs at the Ashoura Square following a call by Hezbollah, expressing grief, anger, and renewed allegiance to Iran after the assassination of Supreme Leader Ali Khame - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

El primer ministro libanés condena una acción "irresponsable" que "da pretextos a Israel" para seguir atacando al país y convoca una reunión de emergencia con la Presidencia este mismo lunes

El Ejército israelí ha iniciado en la madrugada de este lunes una serie de ataques contra Líbano, incluido en su capital, Beirut, donde ha matado al menos a 14 personas, en respuesta al lanzamiento de proyectiles del partido-milicia chií libanés Hezbolá por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

"El Ejército israelí está atacando con fuerza objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el territorio libanés, en respuesta a los lanzamientos de cohetes contra el Estado de Israel", ha señalado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Telegram, asegurando que "no permitirá que la organización suponga una amenaza para el Estado de Israel y ataque a los residentes del norte".

Las FDI han incidido en que la "responsabilidad de la escalada recae sobre" Hezbolá, y han asegurado que han atacado contra miembros "de alto rango" del grupo chií en un bombardeo sobre la capital libanesa, y a otro en el sur del país.

Además, las fuerzas israelíes han ordenado a los residentes de hasta 53 localidades en el sur y el este de Líbano su evacuación "inmediata". Entre ellas se incluyen: Maarub (Tur), Bastiyé (en el valle de Becá), Deir Amess, Mahruna y Hanine (en Bint Jbeil), Wadi Jilo (en Baalbek).

Los ataques de las FDI han costado hasta el momento la vida de al menos 14 personas en el sur del país, según recogen medios locales como el diario 'L'Orient-Le Jour'. Siete de las víctimas, todas miembros de una misma familia, se han registrado en la ciudad de Tul, en el distrito de Nabatiyé; mientras que tres mujeres han muerto en Shahabiyé, en Tiro; y cuatro personas han fallecido en el municipio de Sultaniyé, en el distrito de Bint Jbeil.

El partido-milicia libanés Hezbolá, considerado aliado de Irán, ha confirmado un ataque "en venganza por la sangre pura" del líder supremo Jamenei y "en defensa de Líbano", según ha recogido la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo.

Hezbolá ya advirtió en la víspera de su intención de "enfrentar la agresión estadounidense-israelí", que tildó de "traicionera", en un comunicado en el que auguró un "gran fracaso" a la iniciativa para acabar con el régimen iraní. "El problema jamás fue el programa nuclear, sino la existencia de un Estado fuerte que se vale por sí mismo, cumple con su soberanía y toma decisiones nacionales independientes, (...) que rechaza formar parte de un sistema dominado por Estados Unidos (...) y se enfrenta con firmeza a los planes sionistas-estadounidenses en la región", señaló.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha condenado el ataque contra territorio israelí "independientemente de quién esté detrás", al considerarlo un "acto irresponsable y sospechoso que pone en peligro la seguridad de Líbano". Así, en un mensaje en X ha denunciado que este "da a Israel pretextos para continuar sus ataques contra" el país árabe.

Salam, que ha asegurado que "no permitiremos que el país se deje arrastrar a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para detener a los perpetradores y proteger al pueblo libanés", ha convocado una reunión de emergencia en el Palacio de Baabda, la sede presidencial, para las 8.00 horas (hora local) de este lunes.

El presidente del país, Joseph Aoun, ha apuntado en la misma dirección sin citar a Hezbolá al afirmar que "el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés esta madrugada tiene como objetivo todos los esfuerzos y gestiones realizados por el Estado libanés para mantener a Líbano alejado de los graves enfrentamientos militares que se están produciendo en la región".

Aoun, que ha completado este enero su primer año en la Presidencia libanesa, ha querido recordar los llamamientos de Beirut "a la sensatez, anteponiendo el interés nacional supremo a cualquier otra consideración" a la hora de abordar un eventual conflicto regional y, si bien ha condenado "las agresiones israelíes contra territorio libanés", ha advertido de que "seguir utilizando a Líbano como plataforma para guerras de apoyo que no nos incumben volverá a exponer a nuestra patria a peligros cuya responsabilidad recaerá sobre quienes han ignorado los repetidos llamamientos a mantener la seguridad y la estabilidad en el país".

Por su parte, Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.