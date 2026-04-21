Irán.- AMP2.- EEUU asegura haber impedido la navegación a 28 buques desde su bloqueo impuesto a puertos iraníes

April 19, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln takes part in the operation to blockade ships passing through the Strait of Hormuz under orders from U.S President Donald Trump, April 16, 2 - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado este lunes que un total de 28 buques han dado media vuelta o regresado a puertos iraníes desde que impusiera hace una semana el cierre perimetral del estrecho de Ormuz dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

"Desde que comenzó el bloqueo de Estados Unidos contra los buques que entran o salen de los puertos iraníes, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 28 embarcaciones que den media vuelta o regresen a puerto", ha anunciado el organismo en sus redes sociales, sin dar más detalles.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha defendido en sus redes sociales que este bloqueo --anunciado el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump-- "constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego" que Washington y Teherán acordaron a principios abril.

"Atacar un buque mercante y tomar como rehenes a su tripulación supone una violación aún más grave", ha agregado, después de que Estados Unidos haya abordado durante la madrugada dos buques iraníes y retenido a toda su tripulación en el golfo de Omán.

Araqchi ha asegurado en el mismo mensaje que el país asiático "sabe cómo eludir las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones".

Por su parte, el embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saied Iravani, ha rechazado estos hechos "ilícitos" por parte de Estados Unidos en una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, en la que asegura que se trata de "una clara y sustancial violación del alto el fuego del 8 de abril de 2026 y (...) un acto de agresión".

En particular, ha denunciado el "ataque hostil" de las fuerzas estadounidenses contra el buque iraní 'Toska' "mediante actos de coacción, intimidación y poniendo en peligro temerariamente a la tripulación y sus familias", lo que ha calificado de "violación grave y manifiesta de los principios fundamentales del Derecho Internacional".

"La intimidación deliberada y el terror psicológico infligidos a la tripulación y sus familias agravan aún más la gravedad de este acto. Dicha conducta presenta características propias de la piratería y constituye una peligrosa escalada que pone en grave peligro la seguridad de las rutas marítimas vitales", ha declarado el representante de Teherán en la misiva, difundida en sus redes sociales.

Así, ha instado a ambas entidades a "adoptar una posición inmediata, firme y basada en principios, condenando inequívocamente este acto de agresión, garantizando la plena rendición de cuentas de los responsables y exigiendo a Estados Unidos la liberación inmediata e incondicional del buque, su tripulación y sus familias, así como de todas las personas afectadas por este incidente".