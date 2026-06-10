EEUU ataca Irán "en legítima defensa" por el "derribo" de un helicóptero en Ormuz

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo este martes ataques "con munición de precisión" contra diversos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, argumentando que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se haya estrellado cerca de ese mismo estratégico paso, un incidente calificado de "derribo" por el presidente Donald Trump.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han completado el 9 de junio ataques en legítima defensa contra Irán, bajo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero apache del Ejército de Estados Unidos", ha indicado el órgano castrense en un comunicado.

Previamente, el CENTCOM publicó un mensaje en redes donde remarcó que "la misión constituye una respuesta proporcionada a la agresión injustificada de Irán", horas después de que el inquilino de la Casa Blanca prometiera "responder" a lo que ha calificado de "ataque" por parte de las fuerzas iraníes.

Concretamente, el Mando Central ha afirmado haber atacado las defensas aéreas iraníes, estaciones de control terrestre e instalaciones de vigilancia cercanas al estrecho de Ormuz, una operación que también ha reivindicado como respuesta "proporcionada" a los "recientes ataques contra las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales".

Finalmente, el Ejército estadounidense ha aseverado que sus fuerzas "permanecen en alerta y preparadas para defenderse de cualquier agresión injustificada por parte Irán", país cuyo ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ya ha advertido a Washington de que responderá a los "ataques" y "amenazas" de Estados Unidos.

Cabe recordar que a bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados que fueron rescatados sanos y salvos en "aproximadamente dos horas", según indicó entonces la Administración Trump.