Irán.- AMP2.- EEUU impone un cierre perimetral de Ormuz y avisa que interceptará cualquier buque que pague a Irán

April 11, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: April 11, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks to the media before departing the White House in Washington, DC, USA en route to Miami, Florida on - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, y ha advertido de que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, en su primera reacción al fracaso de las conversaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán).

Trump ha adelantado que "otros países" se sumarán a este bloqueo, aunque no ha especificado cuáles y, hablando de plazos, se ha limitado a asegurar que "el bloqueo comenzará pronto".

El presidente estadounidense ha criticado por enésima vez la "extorsión mundial" impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y la colocación de minas: "Estados Unidos jamás será extorsionado. (Irán) Quieren dinero y, lo más importante, quieren lo nuclear", ha aducido.

INTERCEPCIONES EN AGUAS INTERNACIONALES Y DESMINADO

Así, ha advertido de que los buques de guerra estadounidenses "buscarán e interceptarán a cualquier buque que esté en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán". "Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", ha recalcado.

Asimismo, Trump ha explicado que van a comenzar el proceso de desminado en este estratégico paso. "También vamos a comenzar a destruir las minas que han colocado los iraníes en los estrechos", ha explicado al tiempo que ha advertido de que "cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en mil pedazos".

FRACASO EN LAS CONVERSACIONES

En cuanto a las negociaciones mantenidas entre las delegaciones de ambos países el sábado en Islamabad, Pakistán, Trump ha indicado que "la reunión fue bien" y que se habían acordado "la mayoría de los puntos" tras más de 20 horas de diálogo, pero que "el único punto realmente importante, el nuclear, no".

Además, reprocha a Teherán que se había comprometido a reabrir Ormuz, pero "no lo hicieron a sabiendas". "Esto ha causado ansiedad, desorientación y dolor a muchas personas y países de todo el mundo", se ha lamentado.

Junto a sus amenazas, Trump ha mostrado a Teherán el camino para evitar la escalada: "Irán sabe mejor que nadie cómo poner fin a esta situación que ya ha devastado su país". "Lo mejor es que comiencen el proceso de abrir este paso marítimo internacional rápidamente, como prometieron", ha añadido.

El mandatario estadounidense ha recordado una vez más que la Armada iraní ya no está, que sus Fuerzas Aéreas ya no están y que sus antiaéreos y radares son inútiles. "Toda su Armada y la mayoría de sus minadores han sido completamente reventados", ha apuntado.

Para Trump, "es un gran deshonor y un perjuicio permanente a la reputación de Irán y de lo que queda de sus 'líderes', pero estamos por encima de todo esto", ha argüido.

"Jomeini (sic) y la mayoría de sus 'líderes' están muertos todo por sus ambiciones nucleares", ha planteado en referencia al líder supremo iraní, Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el primer día de bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán, a quien confunde con Ruholá Jomeini, fundador en 1979 de la República Islámica y fallecido en 1989.

Trump ha aprovechado para elogiar a Pakistán y a sus máximos dirigentes por la labor de mediación para facilitar el encuentro de Islamabad y ha recordado que logró un acuerdo para evitar que estallara una guerra entre Pakistán e India. "Me dan continuamente las gracias por salvar entre 30 y 50 millones de vidas", ha concluido.

TRUMP SE DECLARA CONVENCIDO DEL ÉXITO DE SU PLAN: "LO QUIERO TODO"

En una entrevista telefónica posterior con Fox News, Trump se ha declarado convencido de que su nuevo plan será un éxito aunque tiene asumido que los mercados experimentarán un golpe inicial del que se recuperarán, sin embargo, a corto plazo.

"Creo que Irán volverá a negociar y nos dará todo lo que queremos. Como le dije a mi gente (los negociadores en Pakistán), 'lo quiero todo, no el 90%, no el 95%, todo, porque no tienen cartas que jugar", ha declarado a la presentadora Maria Bartiromo.

Sobre el bloqueo, Trump ha dicho que es "total" porque su Administración no va a permitir "que Irán gane dinero vendiendo petróleo a quienes le caen bien y no a quienes le caen mal". Así pues, el cierre será "a todo o nada", antes de compararlo con sus operaciones de intercepción en Venezuela "pero a mayor escala".

El presidente de EEUU no ha precisado demasiado qué países participarían en una operación simultánea para despejar el estrecho de Ormuz de minas iraníes, tal y como anunció este pasado sábado, pero ha mencionado a Reino Unido, que aportaría una cantidad no determinada de barcos dragaminas, según Trump, sin que Londres se haya pronunciado al respecto.

En relacion a los mercados, Trump ha restado importancia al impacto de su decisión. "La bolsa no ha caído mucho. Ha bajado un poco. Mucho menos de lo que pensaba. Y, francamente, el precio del combustible no ha subido tanto como pensaba", ha indicado Trump quien, de todas formas, no ha descartado la posibilidad de que el precio de la gasolina siga "un poquito por encima" de los niveles habituales incluso para cuando lleguen las elecciones legislativas de noviembre.

"¿Queréis ver a unos mercados en caída libre? Que (Irán) nos tiren una bomba atómica o dos, o a cualquier otro lugar. Entonces vais a ver cómo caen los mercados?", ha concluido Trump.

El presidente de EEUU, por último, ha terminado con una amenaza de fuerza contra un país con el que "podría acabar en un día" o incluso en "una hora".

"Podría tener toda su energía, todo, todas sus centrales eléctricas, lo cual es un gran problema. Me da mucha pena hacerlo porque, si lo hago, tardarán 10 años en reconstruirlo. Jamás podrán", ha zanjado.