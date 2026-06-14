EEUU e Irán anuncian un acuerdo provisional de paz

PAKISTAN, ISLAMABAD - APRIL 11, 2026: The Jinnah Convention Centre prepares to host talks between the United States and Iran. Video screen grab. Best quality available - Europa Press/Contacto/Ilya Ryzhov

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Irán por el que se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses. Irán ha confirmado el acuerdo tras "obligar" a Washington a aceptar sus condiciones.

"El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!", ha indicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

"Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", ha añadido en referencia al cierre perimetral de Ormuz impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

Trump ha emplazado así a los "buques del mundo" a "encender motores". "¡Que fluya el petróleo!", ha remachado el mandatario estadounidense, que por el momento no ha dado más detalles sobre el acuerdo.

La televisión pública iraní, IRIB, se ha hecho eco también del acuerdo. "Con la autoridad, firmeza y valiente resistencia de las fuerzas armadas y del pueblo contra el enemigo criminal, Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar el fin de la guerra contra la República Islámica de Irán y el Frente de la Resistencia", ha informado la cadena.

El primero en anunciar el acuerdo ha sido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, con lo que ha denominado como un Acuerdo de Paz. "Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", ha explicado Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza, ha apuntado Sharif, que ha aprovechado para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán "por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto".

"También queremos poner en valor a nuestros hermanos en la mediación", ha señalado Sharif, que se refiere así a Qatar "por su apoyo para lograr este acuerdo", a Arabia Saudí por su "liderazgo visionario" y a Turquía "por sus inmensas contribuciones".

Ahora los mediadores propiciarán una serie de reuniones que se celebrarán esta misma semana, según Sharif. "Estos contactos de preimplementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", ha explicado.