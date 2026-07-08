MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este martes el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han completado una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán, en los que han alcanzado más de 80 objetivos con munición de precisión", ha señalado el CENTCOM en un comunicado difundido en redes en el cual ha esgrimido que dicha acción es una "respuesta inmediata" a los "últimos ataques de Irán contra buques comerciales que transitaban el estrecho de Ormuz".

Concretamente, el órgano castrense ha afirmado haber atacado sistemas de defensa aérea iraníes, redes de mando y control, instalaciones de radar costeras, sistemas de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria en el estrecho y sus alrededores", en aras de "mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional" que transita por el referido paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

Al inicio del lanzamiento de esta oleada de ataques contra la República Islámica, el Mando Central justificó en redes su actuación alegando buscar imponer un "alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional".

A ese respecto, el CENTCOM ha hecho referencia "a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz": la 'Al Rekayat', con bandera de las Islas Marshall; el 'Weydan', con bandera de Arabia Saudí, y el 'Cyprus Prosperity', con bandera de Liberia.

"La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y constituyó una clara violación del alto el fuego", ha añadido el Mando Central norteamericano aseverando que sus fuerzas se mantienen "en posición y preparadas para exigir responsabilidades a Irán cuando no se respete o cumpla el acuerdo".

EXPLOSIONES EN MÚLTIPLES PUNTOS DE HORMOZGAN

Desde Irán, varios medios oficiales han informado ya de explosiones y columnas de humo en la ciudad de Bandar Abbas, la isla de Qeshm y la localidad de Sirik, toda ellas situadas en la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

En cuanto a la primera, capital de la provincia, el director de los puertos de Shahid Bahonar y Hormozgan Este ha afirmado que "el humo negro que se ve detrás del mercado de pescado de Bandar Abbas se debe a que proyectiles enemigos han impactado en el muelle pesquero de Bandar Abbas y han provocado un incendio en varios barcos pesqueros públicos", según ha recogido la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

Esta misma cadena ha informado minutos antes de una serie de explosiones en los citados lugares. Concretamente, ha cifrado, inicialmente, en siete, seis y siete las detonaciones escuchadas, respectivamente, en Bandar Abbas, Qeshm y Sirik.

Por cuenta de tales ataques se han registrado varias víctimas que han sido trasladadas al Hospital de Minab, en la propia provincia de Hormozgan, tras ser alcanzadas por metralla de un proyectil en el muelle comercial de la ciudad de Sirik, según ha señalado la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.